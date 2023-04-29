Геймдиректор Octopath Traveler 2 уже размышляет над улучшениями в потенциальном продолжении ©

Octopath Traveler 2 вышла совсем недавно, но это не значит, что фанаты не задумываются о будущем саги. Учитывая, что, по мнению многих, эта глава явно улучшила предыдущую, возникает вопрос, что можно сделать для развития формулы. Об этом думают и авторы.

Famitsu взял интервью у Кейсуке Мияучи и спросил его про возможные улучшения, которые может получить потенциальное продолжение.

Мы не приняли четкого решения о будущем развитии событий, но мы уже говорили о том, что можно улучшить в будущем.

Другими словами, на данный момент нет официального подтверждения, но геймдиректор определенно думает о том, что он мог бы сделать с Octopath Traveler 3, показывая, что, по крайней мере, частично и на творческом уровне он может быть заинтересован в работе над таким проектом. Остальные члены команды, с другой стороны, шутят, что пока они просто хотят отдохнуть, прежде чем рассматривать новый проект, и что на данный момент у них "закончились идеи".

Очевидно, все также зависит от продаж второй главы и желания Square Enix двигаться в этом направлении.