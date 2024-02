Kadokawa Corporation приобрела разработчиков серии Octopath Traveler

Kadokawa Corporation приобрела разработчика серии Octopath Traveler компанию ACQUIRE, объявила компания.

"Чтобы укрепить способность создавать IP в играх в рамках нашей стратегии игрового бизнеса, мы превратили ACQUIRE Corp. в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности", - сообщила компания в своем финансовом отчете за три месяца, закончившихся 31 декабря 2023 года.

Приобретая эту компанию, которая выпускает хитовые игры, продающиеся миллионами, мы рассчитываем получить синергию с нашими существующими дочерними компаниями, связанными с играми, укрепить наши возможности планирования и разработки в масштабах всей группы и расширить линейку консольных игр.

Компания ACQUIRE была основана в 1994 году и занимается разработкой и продажей оригинальных игр для консолей, а также контрактной разработкой. Помимо серии Octopath Traveler для Square Enix, компания также разработала серии Tenchu и Way of the Samurai, которые принадлежат дочерним компаниям Kadokawa Group - FromSoftware и Spike Chunsoft соответственно. Наиболее известной серией, изданной самостоятельно, является Akiba's Trip.