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Octopath Traveler 2 24.02.2023
Ролевая, Пошаговая
6.4 36 оценок

Kadokawa Corporation приобрела разработчиков серии Octopath Traveler

butcher69
Новости

Kadokawa Corporation приобрела разработчика серии Octopath Traveler компанию ACQUIRE, объявила компания.

"Чтобы укрепить способность создавать IP в играх в рамках нашей стратегии игрового бизнеса, мы превратили ACQUIRE Corp. в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности", - сообщила компания в своем финансовом отчете за три месяца, закончившихся 31 декабря 2023 года.

Приобретая эту компанию, которая выпускает хитовые игры, продающиеся миллионами, мы рассчитываем получить синергию с нашими существующими дочерними компаниями, связанными с играми, укрепить наши возможности планирования и разработки в масштабах всей группы и расширить линейку консольных игр.

Компания ACQUIRE была основана в 1994 году и занимается разработкой и продажей оригинальных игр для консолей, а также контрактной разработкой. Помимо серии Octopath Traveler для Square Enix, компания также разработала серии Tenchu и Way of the Samurai, которые принадлежат дочерним компаниям Kadokawa Group - FromSoftware и Spike Chunsoft соответственно. Наиболее известной серией, изданной самостоятельно, является Akiba's Trip.

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