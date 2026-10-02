Octopath Traveler и Octopath Traveler II пополнят каталог GOG без DRM в рамках программы сохранения игр

Цифровой магазин GOG объявил о скором расширении каталога японских ролевых игр. Уже 8 октября 2026 года на площадке появятся Octopath Traveler и Octopath Traveler II от издательства Square Enix. Обе части серии пошаговых JRPG войдут в фирменную программу сохранения игр GOG Preservation Program, направленную на поддержание классических и современных проектов в актуальном техническом состоянии.

Главной особенностью релиза станет полное отсутствие систем защиты от копирования и обязательной привязки к серверам издателя. Покупатели получат автономные дистрибутивы без сторонних лаунчеров с возможностью запускать их на любых совместимых устройствах без необходимости постоянного подключения к сети.

Специалисты платформы подготовили обновления для комфортного запуска обеих частей на современном оборудовании. Согласно официальному списку изменений, оригинальная Octopath Traveler прошла проверку работоспособности на операционных системах Windows 10 и Windows 11, обзавелась поддержкой актуальных контроллеров и повышенной стабильностью игрового процесса.

Вторая часть серии в лице Octopath Traveler II также получила полную совместимость с современными геймпадами и оптимизацию общего кода. Инженеры площадки подтвердили стабильность работы сборки, обеспечив корректное функционирование визуального стиля HD-2D без дополнительных манипуляций со стороны пользователя.

В честь релиза на обе ролевые игры будет действовать существенная скидка. Специальное ценовое предложение продлится с момента выхода 8 октября до 18 октября 2026 года.

Появление проектов расширяет выбор и для сторонников операционных систем на базе Linux, а также портативных устройств вроде Steam Deck под управлением SteamOS. Ранее команда сервиса подтвердила разработку нативного клиента GOG Galaxy для Linux, что в будущем упростит установку и запуск проектов от Square Enix без систем DRM.