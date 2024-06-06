Octopath Traveler стала доступна на консолях PlayStation, а Octopather Traveler 2 на консолях Xbox

В прошлом году Square Enix объявила, что Octopath Traveler 2 выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One и Game Pass в 2024 году, а недавние утечки утверждали, что это произойдет уже в июне. В то же время, на фоне недавних возрастных рейтингов на Тайване, казалось, что оригинальная Octopath Traveler наконец-то будет выпущена для PlayStation. Удивительно, но оба этих релиза уже состоялись, причем появились из ниоткуда без предварительного объявления.

Octopath Traveler уже доступна в PlayStation Store для PS5 и PS4 по цене $59,99, а Octopath Travaler 2 - в Xbox Store для Xbox Series X/S и Xbox One по той же цене (а также через Game Pass). Кроме того, Square Enix продает бандл, включающий обе игры, в PS Store и Xbox Store, а также в Switch eShop и Steam по цене $74,99.

Octopath Traveler 1 и 2 также доступны на Nintendo Switch и ПК.