По слухам, Octopath Traveler 2 выйдет на Xbox и Game Pass в этом месяце

В прошлом году Square Enix заявила, что Octopath Traveler 2, выйдет на Xbox One и Xbox Series X/S в какой-то момент в 2024 году, и, похоже, ее релиз приближается.

По словам известного инсайдера Xbox eXtas1s на форумах Exputer, Octopath Traveler 2 выйдет на консолях Xbox в этом месяце, хотя конкретная дата релиза неизвестна. Как ранее объявила Square Enix, RPG также будет доступна в первый день в Game Pass. Достаточно интересно, что, по словам инсайдера, Square Enix также объединит это с запуском оригинальной Octopath Traveler в Game Pass.