Разработчики Octopath Traveler слышат ожидания фанатов, но пока не готовы раскрывать планы на будущее серии

Серия Octopath Traveler в июле отметила своё восьмилетие, и в юбилейном интервью Dengeki Online представители команды разработки рассказали о будущем франшизы. При этом никаких новых проектов Square Enix пока не анонсировала.

Продюсер Томоя Асано признал, что команда прекрасно понимает, насколько высоки ожидания поклонников в отношении возможной Octopath Traveler III. Однако разработчики пока не готовы поделиться какой-либо конкретной информацией о следующей игре.

«Мы искренне чувствуем [ожидания фанатов], я просто хотел это донести», — отметил Асано, фактически оставив вопрос о будущем серии без конкретного ответа.

При этом разработчики понимают, что потенциальная новая часть должна соответствовать планке, которую сама серия установила за последние годы. Возможности технологии HD-2D значительно расширились, а суммарные продажи игр Octopath Traveler уже превысили 7 миллионов копий.

По словам Асано, команда не хочет просто выпускать очередную игру без существенных амбиций. Если разработчики действительно возьмутся за новый проект, они намерены «раздвигать границы» уже знакомого поклонникам формата.

Это пока не означает, что Octopath Traveler III находится в производстве. Square Enix не объявляла игру, её разработчики также не раскрывали никаких подробностей о возможном продолжении. Поэтому слова Асано скорее показывают отношение команды к потенциальному будущему серии и осознание ожиданий аудитории, чем подтверждают существование нового проекта.

Пока поклонникам остаётся лишь ждать дальнейших новостей. Причём с учётом успеха серии давление на разработчиков действительно становится всё заметнее: после двух основных игр и более 7 миллионов проданных копий следующего шага от Octopath Traveler будут ждать особенно внимательно.

Команда также не ограничивает обсуждение будущего серии только видеоиграми. Разработчики заявили, что готовы прислушиваться к предложениям поклонников относительно других проектов по мотивам Octopath Traveler — например, новых романов или адаптаций для настольных ролевых игр.