Тидус и Юна снова в деле: Final Fantasy X получила кроссовер в Octopath Traveler: Champions of the Continent

Square Enix продолжает аккуратно выстраивать долгую жизнь своих культовых франшиз через кроссоверы: в мобильной JRPG Octopath Traveler: Champions of the Continent стартовало ограниченное событие по мотивам Final Fantasy X. Коллаборация приурочена к приближающемуся 25-летию десятой части серии и уже доступна в японской версии игры.

В рамках события в игру добавили отдельную сюжетную линию, а также трёх пятизвёздочных персонажей для гача-системы — Тидуса, Юну и Аурона. При этом игрокам гарантированно выдаётся один из этих героев бесплатно, что заметно снижает порог входа для участия в ивенте и делает коллаборацию более дружелюбной к аудитории, чем типичные gacha-кампании.

Сам кроссовер пока заявлен как эксклюзив для Японии, однако практика показывает, что глобальная версия Octopath Traveler: Champions of the Continent обычно получает аналогичные обновления с задержкой. Поэтому появление события на международных серверах — вопрос времени, хотя официальных сроков пока нет.

Интересно, что Square Enix всё активнее использует Final Fantasy X в качестве «юбилейного якоря» для расширенного медиа-присутствия: помимо внутриигровых событий, запланированы релизы на новых платформах, виниловые издания саундтрека и сопутствующий мерчандайз. Это вписывается в более широкую стратегию компании по монетизации наследия серии через разные форматы, от мобильных игр до коллекционных товаров.

На этом фоне кроссовер в Octopath Traveler: Champions of the Continent выглядит не просто фан-сервисом, а частью системного возвращения интереса к классике PS2-эры, которая до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых в серии Final Fantasy.