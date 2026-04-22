"Что в коробке?" Кодзима подогрел интерес к OD новым визитом в Xbox

Хидэо Кодзима вновь оказался в центре внимания: легендарный разработчик посетил штаб-квартиру Microsoft, вызвав новую волну обсуждений вокруг своего загадочного проекта OD. Визит произошёл вскоре после выхода его последней игры, и теперь всё больше указывает на то, что работа над следующим проектом активно продолжается.

Во время поездки Кодзима встретился с ключевыми фигурами игрового подразделения Xbox, включая новую главу бренда Аша Шарма и руководителя Xbox Game Studios Мэтт Бути. Судя по всему, это был не просто формальный визит: сама Шарма отметила, что встреча стала важным моментом в её первых месяцах на новой должности.

Дополнительную интригу вызвали фотографии, на которых Кодзима держит таинственную посылку. Сообщество моментально начало строить догадки — от символического подарка до намёка на элементы будущего проекта. Учитывая репутацию геймдизайнера, подобные детали редко бывают случайными.

Напомним, что OD был анонсирован ещё в 2022 году как экспериментальный проект на стыке кино и игр. Несмотря на длительное молчание, новый визит Кодзимы в Microsoft может означать, что разработка движется вперёд. Фанаты надеются, что первые подробности покажут уже этим летом.