Eidos Montreal больше не участвует в разработке "OD" - студию попросили перевести команду в Японию

Eidos Montreal на протяжении примерно года помогала Kojima Productions в разработке хоррор-проекта OD (ранее известного как Overdose), однако сотрудничество внезапно завершилось. По информации источников, знакомых с ситуацией внутри студии, разработчиков попросили переехать в Японию, после чего работы в канадском офисе были прекращены. В проекте участвовало около 20 сотрудников.

OD долгое время фигурировал под внутренним названием P21, а впервые просочился в сеть ещё в 2022 году, когда утекли двухминутные кадры с Маргарет Куэлли. Официальный анонс случился лишь на The Game Awards 2023, где Хидео Кодзима представил игру вместе с режиссёром Джорданом Пилом.

Производство тайтла сопровождалось рядом задержек — выход игры перенесли на 2026 год из-за забастовки SAG-AFTRA, а затем проект понёс тяжёлую утрату: в ноябре 2025 года умер актёр Удо Кир, который должен был сыграть одну из ключевых ролей. Кодзима назвал его «иконой своего времени» и признался, что новость стала для него шоком.

Дата выхода OD остаётся неизвестной. Известно лишь, что игру издаст Xbox Game Studios.