Таинственный хоррор OD от студии Kojima Productions останется в безопасности и не пострадает от масштабного плана Microsoft по реструктуризации игрового подразделения. Авторитетные источники внутри американской корпорации подтвердили журналистам издания IGN, что экспериментальный проект создателя Death Stranding все еще находится в активной разработке. Microsoft по-прежнему выступает официальным издателем игры и намерена полностью профинансировать производство интерактивного ужастика, создаваемого в соавторстве с кинорежиссером Джорданом Пилом.

Жесткие меры по оптимизации расходов затронули другие внутренние команды Xbox Game Studios, чьи будущие релизы оказались под угрозой закрытия. Корпорация уже расторгла соглашение со студией IO Interactive на публикацию их амбициозного фэнтезийного проекта Project Fantasy. Руководство Microsoft официально объявило о пересмотре своих инвестиций, подчеркнув, что общий объем финансирования контента не уменьшится, однако компания намерена кардинально изменить типы поддерживаемых проектов и закрыть наименее перспективные направления.

На фоне новой стратегии под угрозой закрытия оказались сразу пять крупных дочерних студий Xbox, чье руководство сейчас судорожно пытается выкупить собственные акции или найти независимых инвесторов. Наиболее критическая ситуация складывается вокруг команды Arkane Lyon и их дорогостоящего экшена Marvel’s Blade, который сильно превысил первоначальный бюджет.

В аналогичной зоне риска находятся авторы Psychonauts из Double Fine, создатели Hellblade из Ninja Theory, а также коллективы Compulsion Games и Undead Labs, работающие над State of Decay 3.

Причины неприкосновенности хоррора OD кроются в уникальных технологиях, которые задействованы при производстве игры. Проект Хидео Кодзимы изначально создается с максимальным упором на использование передовых облачных серверов Microsoft, что идеально вписывается в личные технологические интересы генерального директора корпорации Сатьи Наделлы. Кроме того, медийный статус самого японского геймдизайнера служит для издателя гарантией высокой окупаемости, а расторжение контракта с Kojima Productions обернулось бы для бренда Xbox непоправимой репутационной катастрофой на азиатском рынке.