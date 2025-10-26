Фил Спенсер утверждает, что Хидео Кодзима получает масштабную техническую и игровую поддержку от Xbox для разработки OD

Недавний фрагмент Хидео Кодзимы под названием «Одиночество» оказался весьма загадочным и неожиданным — он раскрыл свою истинную сущность месяц назад, показав тревожный трейлер с участием Софии Лиллис на мероприятии, посвящённом 10-летию Kojima Productions. Проект позиционируется как антология, в которой также будут участвовать такие известные режиссёры, как Джордан Пил.

Что особенно интересно, игра OD — это совместное партнерство японского гения и Xbox. В качестве издателя выступит именно игровой гигант, и, по словам Фила Спенсера, Microsoft помогает не только с финансами, но и активно участвует в разработке.

Это имеет важное значение, поскольку более практический и вовлечённый подход Xbox к поддержке сторонних AAA-проектов свидетельствует о желании компании занять более серьёзную позицию в индустрии. В частности, Спенсер отметил, что Xbox Game Studios помогает Kojima Productions с игровым процессом и техническими аспектами, включая внедрение Unreal Engine 5 — благодаря опыту и знаниям, которыми обладает команда.

Также известно, что Хидео Кодзима лично выразил намерение создать «по-настоящему страшную игру», что подчёркивает его особый подход к жанру ужасов. Фил Спенсер оценил высокое качество трейлера и отметил, что текущий проект вызывает у него удовлетворение, хотя точная дата выхода пока не определена — разработка задерживается из-за забастовки Гильдии киноактеров 2023 года. Тем не менее, обе стороны продолжают тесное сотрудничество, и работы идут в полном объёме.

В контексте ситуации Xbox, который ранее подвергался критике за недостаточное участие в собственных разработках и за отсутствие поддержки со стороны AMD, приятно видеть, что компания всё больше вкладывается в работу сторонних создателей, таких как Кодзима. Это свидетельство её стремления к более активной роли в создании уникальных и запоминающихся игр.

Новый проект обещает стать значимым событием в игровой индустрии, объединяя таланты мирового масштаба и демонстрируя новую стратегию поддержки сторонних разработчиков у Xbox.