Хидео Кодзима хочет отсканировать призрака для хоррора OD - и уже утверждает, что записал его у себя в студии

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима снова удивил фанатов необычным заявлением. На презентации нового трейлера хоррора OD создатель Death Stranding признался, что его цель — стать первым разработчиком, который «отсканирует призрака» и получит за это награду.
По словам Кодзимы, в студии Kojima Productions во время работы над OD уже были зафиксированы странные звуки, похожие на «щелчки» или «скрипы». Разработчик не исключает, что в тот момент в офисе находилось нечто потустороннее, однако «призрак больше там не обитает». Чтобы окончательно развеять опасения, команда вместе с представителями Microsoft отправилась в святилище, где провела очищающий ритуал и «убедилась, что сборка игры не проклята».
В трейлере OD с впечатляющей фотореалистичной графикой актриса София Лиллис появляется в темной комнате, где постепенно нарастают ужасы. Кодзима отмечает, что сцена создана на основе реальной локации, а в будущем он хочет посетить «самые жуткие места мира», чтобы добавить игре аутентичности.
Если задумка удастся, OD может стать не просто хоррором с уникальной атмосферой, а первым в истории проектом, в котором задействованы «отсканированные» духи.
