Хидео Кодзима показал новое фото с Хантер Шафер на фоне разработки OD

Хидео Кодзима опубликовал новую фотографию с актрисой Хантер Шафер во время работы над хоррором OD. Участие Хантер Шафер в проекте было официально подтверждено ещё во время анонса OD на церемонии The Game Awards 2023. Вместе с ней в актёрский состав входят София Лиллис и Удо Кир, а сам проект создаётся студией Kojima Productions в сотрудничестве с режиссёром Джорданом Пилом и при поддержке Xbox Game Studios.

Хотя Кодзима не раскрыл подробностей новой встречи с актрисой, он давно известен активным использованием технологий фотограмметрии, захвата движений и мимики для создания максимально реалистичных персонажей. Именно такой подход ранее применялся при разработке серии Death Stranding.

OD остаётся одним из самых загадочных проектов в индустрии. По словам Кодзимы, игра должна исследовать пределы человеческого страха и одновременно размывать границы между кино и видеоиграми. Проект создаётся с использованием облачных технологий Microsoft и позиционируется как новый формат интерактивного развлечения.