Хоррор OD от Хидэо Кодзимы может выйти весной 2027 года - новые слухи намекают на скорый показ игры

Последний раз необычный хоррор OD от Хидэо Кодзимы показывали еще в прошлом году. С тех пор именитый геймдизайнер так и не назвал примерные сроки релиза своего следующего большого проекта, но уже скоро это может измениться. На сабреддите GamingLeaksAndRumours появилась неподтвержденная информация о графике продвижения будущей игры.

Согласно опубликованной утечке, компания Microsoft и студия Kojima Productions планируют открыть предварительные заказы и показать свежий трейлер 10 декабря в рамках церемонии The Game Awards, а сам релиз хоррора якобы намечен на уже 26 марта 2027 года.

Несмотря на весьма сомнительный источник слуха интересно, что эта информация появилась как раз на фоне другого громкого события — официальной смены издателя другой игры Кодзимы, тактического стелс-экшена Physint. Теперь вместо PlayStation выпуском этой игры займется подразделение Xbox. Получив под свое крыло сразу два крупных проекта Kojima Productions, руководство Microsoft имеет на руках все козыри, чтобы сделать авторские работы японского геймдизайнера ключевым преимуществом линейки игр от Xbox. В этой стратегии полноценный показ OD на предновогоднем шоу Джеффа Кили выглядит более чем логичным шагом.

Напомним, что дебютный тизер OD был представлен именно на сцене The Game Awards. Игра позиционируется как уникальный эксперимент на стыке интерактивного хоррора и кинематографа с применением облачных технологий, а в ее создании принимает участие кинорежиссер Джордан Пил, постановщика фильмов «Прочь» и «Мы».