ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.3 95 оценок

Хоррор OD от Хидэо Кодзимы может выйти весной 2027 года - новые слухи намекают на скорый показ игры

Gutsz Gutsz

Последний раз необычный хоррор OD от Хидэо Кодзимы показывали еще в прошлом году. С тех пор именитый геймдизайнер так и не назвал примерные сроки релиза своего следующего большого проекта, но уже скоро это может измениться. На сабреддите GamingLeaksAndRumours появилась неподтвержденная информация о графике продвижения будущей игры.

Первые жуткие кадры хоррора OD от Хидео Кодзимы напоминают про P.T.

Согласно опубликованной утечке, компания Microsoft и студия Kojima Productions планируют открыть предварительные заказы и показать свежий трейлер 10 декабря в рамках церемонии The Game Awards, а сам релиз хоррора якобы намечен на уже 26 марта 2027 года.

Несмотря на весьма сомнительный источник слуха интересно, что эта информация появилась как раз на фоне другого громкого события — официальной смены издателя другой игры Кодзимы, тактического стелс-экшена Physint. Теперь вместо PlayStation выпуском этой игры займется подразделение Xbox. Получив под свое крыло сразу два крупных проекта Kojima Productions, руководство Microsoft имеет на руках все козыри, чтобы сделать авторские работы японского геймдизайнера ключевым преимуществом линейки игр от Xbox. В этой стратегии полноценный показ OD на предновогоднем шоу Джеффа Кили выглядит более чем логичным шагом.

"Кодзима собирается расширить границы...": новый скриншот и подробности хоррора OD

Напомним, что дебютный тизер OD был представлен именно на сцене The Game Awards. Игра позиционируется как уникальный эксперимент на стыке интерактивного хоррора и кинематографа с применением облачных технологий, а в ее создании принимает участие кинорежиссер Джордан Пил, постановщика фильмов «Прочь» и «Мы».

Слухи 8
21
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Сипота

Скорее бы уже, кодзимыч годноту делает конечно.

18
North235
как уникальный эксперимент

О нет... я в обоих частей DS этого уже так наелся...
Но блин, любопытно всё равно ))

6
stephenBROP

экспериментальный артхаус, который никто не просил. на деньги от xbox

6
Аристов--Черный