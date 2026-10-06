Хоррор OD от Хидэо Кодзимы останется загадкой до самого релиза - геймдизайнер выбрал новую тактику после Death Stranding

Хидэо Кодзима продолжает раскрывать детали о своих будущих проектах, и на этот раз он решил поделиться информацией о загадочном хорроре OD. Вернее о том, что подробностей об игре ждать не стоит буквально до самого выхода. В недавнем выпуске своего авторского шоу «Koji 10» японский геймдизайнер заявил, что планирует придерживаться политики максимального молчания вплоть до самой даты премьеры, которая всё еще неизвестна.

Я хочу выпустить эту игру в полной тишине, сохранив ее в статусе абсолютной тайны. Раньше мы постоянно выпускали тизеры к проектам, но сейчас мне бы не хотелось этого делать. Это вовсе не означает, что разработка буксует — проект продвигается, и он призван бросить вызов критическому порогу человеческого страха.

Нечто подобное Кодзима пытался достичь еще с первой Death Stranding. Однако тогда геймдизайнер действовал иначе. Он довольно часто публиковал сюрреалистичные ролики и демонстрировал нестандартные геймплейные элементы, намеренно запутывая сообщество и провоцируя появление сотен безумных фанатских теорий.

В случае с OD цель преследуется та же — застать игрока врасплох в день, — но метод изменился. На этот раз геймдизайнер предпочитает режим информационной тишины. В опубликованных ранее коротких материалах содержится настолько мало данных, что у поклонников нет даже почвы для построения базовых догадок о сути происходящего.

Кодзима также прояснил текущий производственный статус тайтла. Полноценный этап съемок с участием актеров, отложенный из-за прошлогодней забастовки профсоюза SAG-AFTRA, стартовал в июне. С учетом этапа постпродакшна и повторной записи реплик процесс захвата движений продлится до конца текущего года и перейдет на следующий.

В создании OD задействованы актрисы София Лиллис и Хантер Шафер, а также немецкий актер Удо Кир, скончавшийся в конце прошлого года. Кодзима подтвердил, что студия успела полностью отсканировать внешность артиста при жизни. OD создается эксклюзивно для Xbox и ПК при поддержке режиссера Джордана Пила («Прочь») и с активным использованием облачных технологий Microsoft.