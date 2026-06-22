"Кодзима собирается расширить границы...": новый скриншот и подробности хоррора OD

Entertainment Weekly опубликовало весьма интересную статью, которая посвящена главным грядущим новинкам от издательского подразделения Xbox. Среди обычных кадров новых Halo, Call of Duty и Gears of War, появились крайне интригующие подробности о таинственном хорроре OD, над которым работает студия Хидео Кодзимы.

По словам самого геймдизайнера, концепция OD родилась у него в голове еще во времена создания первой Death Stranding. Долгое время этот экспериментальный проект казался индустрии невыполнимым. Когда Кодзима презентовал свою идею другим крупным игровым компаниям, многие корпорации просто не понимали его задумки, а самого творца открыто называли «безумцем». Единственным, кто поверил в необычный формат, оказался Фил Спенсер, сразу предложивший поддержку от лица Microsoft. Эту же политику абсолютного творческого доверия продолжает и нынешняя руководительница Xbox Аша Шарма — она убеждена, что такие «глубоко трогательные игры», как OD, критически необходимы платформе, чтобы расширять границы индустрии и привлекать новых визионеров.

Сам японский геймдизайнер обещает показать геймерам то, чего они «еще никогда не видели». Само название игры намекает на эффект передозировки страхом.

Я хотел выйти за рамки той "пугающей атмосферы", которой достигали другие игры. Это одиночная игра, и я хотел сделать ее настолько страшной, насколько это вообще возможно. Но для тех, кто может захотеть бросить прохождение, когда станет слишком жутко, я придумал систему, позволяющую им двигаться дальше. Большего сказать не могу, иначе это станет слишком жирным намеком на механику, и у меня будут неприятности из-за излишней болтливости!

— заявляет Кодзима

К созданию проекта привлечен признанный мастер современного голливудского хоррора — режиссер Джордан Пил, создатель фильмов «Прочь» и «Мы». Тройку центральных персонажей игры играют София Лиллис , Хантер Шафер и легендарный Удо Кир. Студия уже запустила активный съемочный процесс и захват движений актеров, однако авторы пока не рассказывают никаких подробностей о том, как именно будет представлен в итоговом продукте недавно покойный Удо Кир и в каком объеме он успел поработать над своей ролью до своей кончины.