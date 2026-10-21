"Надеюсь, это войдет в коллекционное издание" -закулисье разработки OD: Хидео Кодзима поразил воображение игроков

Хидео Кодзима наглядно продемонстрировал, что активно работает над проектом OD (также известным как OD - Knock). Задуманный как антология историй, этот проект создаётся не только самим знаменитым геймдизайнером, но и другими авторами — в частности, Джорданом Пилом. Появившиеся в сети кадры не только подтверждают, что разработка хоррора для Xbox продолжается, но и раскрывают участие одной из звёзд проекта. Этого оказалось достаточно, чтобы привести фанатов в восторг.

Компания RIMOWA, производящая элитный багаж и аксессуары для путешествий, получила возможность заглянуть в рабочий процесс легендарного разработчика. Судя по опубликованным материалам, сейчас проходят сессии захвата движений с участием актрисы Софии Лиллис. Семки ведутся в студии NantStudios в Эль-Сегундо, штат Калифорния.

Хидео Кодзима отметил, что ценит работу с профессиональными актёрами: они привносят такой уровень выразительности, которого он сам добиться бы не смог. Кроме того, он продемонстрировал особый чемодан со своими инициалами, внутри которого находится модель персонажа, созданная по образу молодой актрисы (известной, в частности, по серии фильмов «Оно»).

Как можно заметить на фотографиях выше, это не эскиз и не изображение компьютерного персонажа, а настоящая скульптура. Фанаты моментально подхватили эту идею и начали мечтать о том, чтобы такая модель превратилась в полноценную фигурку — например, в составе коллекционного издания игры.

Эта скульптура Софии просто потрясающая!! Надеюсь, выйдет коллекционное издание.

Разумеется, пока что это лишь мечты и домыслы. Поскольку проект OD-Knock всё ещё находится в разработке, неясно, когда он увидит свет, как будет распространяться и стоит ли фанатам ждать какой-либо тематической атрибутики. Впрочем, учитывая, что даже чемодан уже привлёк внимание поклонников, не удивительно, если студия Kojima Productions — известная своими необычными коллаборациями, в рамках которых, например, выпускались лимитированные серии часов, — в будущем представит нечто подобное тому, что было показано в ролике (возможно, в виде отдельного товара).