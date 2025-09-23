Первые жуткие кадры хоррора OD от Хидео Кодзимы напоминают про P.T.

Kojima Productions показала первый игровой фрагмент OD — нового хоррора Хидео Кодзимы, созданного в сотрудничестве с игровым подразделением Xbox. В коротком ролике актриса София Лиллис бродит по своей квартире под настойчивый стук. Героиня зажигает свечи и пытается удержать темноту на расстоянии — но в финале её находит нечто. Оформление стартовой сцены с пустой комнатой, свечами и окном моментально вызвало у зрителей ассоциации с P.T., тем самым «оттенком» незавершённого Silent Hills.

Проект фигурирует как OD: Knock — по словам авторов, это часть более широкого замысла под общим названием OD. Сам Кодзима курирует «Knock», а его соавтор, режиссёр хорроров Джордан Пил, готовит собственную «ветку» внутри этой концепции. Помимо Лиллис, в актёрском составе заявлена Хантер Шефер.

Первый геймплейный ролик игры акцентирует внимание на «гиперреалистичной» картинке и работающий на нервы звук: шорохи за дверью, шаги в коридоре и детский плач подчеркивают ставку на аудиострес. Кодзима ранее подчёркивал, что OD — «новая форма медиа», а не просто ещё одна игра студии. Судя по показанному, ставка сделана на камерный, субъективный хоррор: вид от первого лица, минимум интерфейса и «ритуалы» со свечами и замками, которые, похоже, объединяют повествование с игровыми механиками — и дают той самой «неприятной тишине» работать в полную силу.

Первое представление вызвало волну откликов в соцсетях: кто-то радуется «наконец-то P.T. 2.0», другие осторожно замечают, что «лучше смотреть, чем играть», а часть аудитории уже шутит, что ради такого «стука в дверь» придётся покупать Xbox. Как и в случае с P.T., главный эффект трейлера — не скримеры, а жуткое ожидание, когда слышишь звук за спиной и невольно оглядываешься.

Дата релиза OD пока не объявлена. Игра создается для ПК и Xbox, а затем должна добраться и до PS5.