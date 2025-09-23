ЧАТ ИГРЫ
OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.5 67 оценок

Первые жуткие кадры хоррора OD от Хидео Кодзимы напоминают про P.T.

Gutsz Gutsz

Kojima Productions показала первый игровой фрагмент OD — нового хоррора Хидео Кодзимы, созданного в сотрудничестве с игровым подразделением Xbox. В коротком ролике актриса София Лиллис бродит по своей квартире под настойчивый стук. Героиня зажигает свечи и пытается удержать темноту на расстоянии — но в финале её находит нечто. Оформление стартовой сцены с пустой комнатой, свечами и окном моментально вызвало у зрителей ассоциации с P.T., тем самым «оттенком» незавершённого Silent Hills.

Проект фигурирует как OD: Knock — по словам авторов, это часть более широкого замысла под общим названием OD. Сам Кодзима курирует «Knock», а его соавтор, режиссёр хорроров Джордан Пил, готовит собственную «ветку» внутри этой концепции. Помимо Лиллис, в актёрском составе заявлена Хантер Шефер.

Первый геймплейный ролик игры акцентирует внимание на «гиперреалистичной» картинке и работающий на нервы звук: шорохи за дверью, шаги в коридоре и детский плач подчеркивают ставку на аудиострес. Кодзима ранее подчёркивал, что OD — «новая форма медиа», а не просто ещё одна игра студии. Судя по показанному, ставка сделана на камерный, субъективный хоррор: вид от первого лица, минимум интерфейса и «ритуалы» со свечами и замками, которые, похоже, объединяют повествование с игровыми механиками — и дают той самой «неприятной тишине» работать в полную силу.

Первое представление вызвало волну откликов в соцсетях: кто-то радуется «наконец-то P.T. 2.0», другие осторожно замечают, что «лучше смотреть, чем играть», а часть аудитории уже шутит, что ради такого «стука в дверь» придётся покупать Xbox. Как и в случае с P.T., главный эффект трейлера — не скримеры, а жуткое ожидание, когда слышишь звук за спиной и невольно оглядываешься.

Дата релиза OD пока не объявлена. Игра создается для ПК и Xbox, а затем должна добраться и до PS5.

Комментарии:  6
Константин335

Ждем гениальную игру от самого Кодзимы гения

2
ZeYaT00La

Что есть Р.Т.?

2
Otavek

Playable Teaser, т.е. Играбельный Тизер

Константин335

Была такая демка на ПС 4 от Кодзимы, называлась Р.Т., которая потом должна была стать полноценной игрой, но что то там случилось и игра в итоге не вышла. Вот с этой демкой тут и сравнили

Аристов--Черный

Чё за треск? Это старый счётчик Гейгера что-ли? Действие разворачивается в Зоне? Где сталкеры, костёр, анекдоты и баги?:))))

1
DepressedPyrrhus

Как же Коджимба хочет сделать P.T. Еб..чие Konami не дали нашему гению доделать свой шедевр. Но он не сдаётся и как всегда идет к успеху)