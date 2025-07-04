Проект OD от Хидео Кодзимы жив: мистический хоррор по-прежнему в разработке

На фоне масштабных увольнений и отмены множества проектов в Microsoft, фанаты с тревогой начали обсуждать возможную судьбу OD — амбициозной игры от Хидео Кодзимы. Однако, по данным WindowsCentral, проект не был отменён и всё ещё находится в производстве.

OD — совместная разработка Kojima Productions и Xbox Game Studios. Проект позиционируется не как традиционная видеоигра, а как «новое медиа», стирающее границы между кино и интерактивным опытом. Он использует облачные технологии Microsoft и движок Unreal Engine 5 с инструментом MetaHuman, позволяющим создавать фотореалистичных персонажей.

Несмотря на то что в рамках реструктуризации Microsoft были отменены такие крупные проекты, как Perfect Dark, Everwild и MMO от ZeniMax, OD осталась «на плаву». В создании игры участвуют звёзды Голливуда, включая Софию Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кира. Точной даты релиза пока нет, но работа над загадочным хоррором продолжается.