Проект OD от Хидео Кодзимы жив: мистический хоррор по-прежнему в разработке

На фоне масштабных увольнений и отмены множества проектов в Microsoft, фанаты с тревогой начали обсуждать возможную судьбу OD — амбициозной игры от Хидео Кодзимы. Однако, по данным WindowsCentral, проект не был отменён и всё ещё находится в производстве.
OD — совместная разработка Kojima Productions и Xbox Game Studios. Проект позиционируется не как традиционная видеоигра, а как «новое медиа», стирающее границы между кино и интерактивным опытом. Он использует облачные технологии Microsoft и движок Unreal Engine 5 с инструментом MetaHuman, позволяющим создавать фотореалистичных персонажей.
Несмотря на то что в рамках реструктуризации Microsoft были отменены такие крупные проекты, как Perfect Dark, Everwild и MMO от ZeniMax, OD осталась «на плаву». В создании игры участвуют звёзды Голливуда, включая Софию Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кира. Точной даты релиза пока нет, но работа над загадочным хоррором продолжается.
Я рад! Жду эту игру от Кодзимы гения
а зендэя и та лупоглазая нигрилла разве не участвуют в создании этой игры от коджымы гения? неужели пропустят этот проект?
Если бы убрали трансформера из актёрского состава, то можно было бы взглянуть из любопытства. А так мимо.
Блевать тянет от пички в посте. Неужели это кому-то нравится?
Онжигений........... 99% сами не знаю почему правда, но калоеды все схавают.
Тс вдруг хомячки начнут что-то подозревать..