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OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.6 62 оценки

Проект OD от Хидео Кодзимы жив: мистический хоррор по-прежнему в разработке

butcher69 butcher69

На фоне масштабных увольнений и отмены множества проектов в Microsoft, фанаты с тревогой начали обсуждать возможную судьбу OD — амбициозной игры от Хидео Кодзимы. Однако, по данным WindowsCentral, проект не был отменён и всё ещё находится в производстве.

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OD — совместная разработка Kojima Productions и Xbox Game Studios. Проект позиционируется не как традиционная видеоигра, а как «новое медиа», стирающее границы между кино и интерактивным опытом. Он использует облачные технологии Microsoft и движок Unreal Engine 5 с инструментом MetaHuman, позволяющим создавать фотореалистичных персонажей.

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Несмотря на то что в рамках реструктуризации Microsoft были отменены такие крупные проекты, как Perfect Dark, Everwild и MMO от ZeniMax, OD осталась «на плаву». В создании игры участвуют звёзды Голливуда, включая Софию Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кира. Точной даты релиза пока нет, но работа над загадочным хоррором продолжается.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Константин335

Я рад! Жду эту игру от Кодзимы гения

6
a-kun

а зендэя и та лупоглазая нигрилла разве не участвуют в создании этой игры от коджымы гения? неужели пропустят этот проект?

2
Tiger Goose

Если бы убрали трансформера из актёрского состава, то можно было бы взглянуть из любопытства. А так мимо.

1
Yurkiykot

Блевать тянет от пички в посте. Неужели это кому-то нравится?

1
Eclair_93

Онжигений........... 99% сами не знаю почему правда, но калоеды все схавают.

Roayal cat Eclair_93

Тс вдруг хомячки начнут что-то подозревать..

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