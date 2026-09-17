Разработка хоррора OD от Хидео Кодзимы идёт успешно

Помимо раскрытия части актёрского состава проекта PHYSINT, Хидео Кодзима вкратце упомянул OD во время своего недавнего выступления на мероприятии Xbox.

Прежде всего, японский геймдизайнер отметил, что разработка его хоррора продвигается успешно. В этом году, после завершения забастовки профсоюза SAG, возобновились работы по захвату движений и записи озвучивания. В проекте принимают участие актрисы София Лиллис и Хантер Шафер.

Кодзима описывает OD как проект, который постоянно развивается, но уже начинает обретать конкретные очертания. Дополнительная информация будет представлена ​​в ближайшее время.