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OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.3 95 оценок

Разработка хоррора OD от Хидео Кодзимы идёт успешно

monk70 monk70

Помимо раскрытия части актёрского состава проекта PHYSINT, Хидео Кодзима вкратце упомянул OD во время своего недавнего выступления на мероприятии Xbox.

Прежде всего, японский геймдизайнер отметил, что разработка его хоррора продвигается успешно. В этом году, после завершения забастовки профсоюза SAG, возобновились работы по захвату движений и записи озвучивания. В проекте принимают участие актрисы София Лиллис и Хантер Шафер.

Кодзима описывает OD как проект, который постоянно развивается, но уже начинает обретать конкретные очертания. Дополнительная информация будет представлена ​​в ближайшее время.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
TerryTrix

Будущий ексклюзив....XBOX)

3
Selfless Zhi

интересно что в голове у кадзимы? есть ощущение что они с Лавкрафтом одного поля ягоды

1
AdriftDylan

Думаю что то на скрине физиономия знакомая.Это же девка из ОНО фильма.

romanmurashov

вот только сегодня вспоминал трейлер. ждём, любопытно.

Mad_cloud

Подождем посмотрим что он на этот раз придумал