Словакия и Чехия могут стать местом действия нового хоррора OD от Хидео Кодзимы

Появились новые подробности разработки грядущего хоррора OD от Kojima Productions, который обещает «превзойти привычные грани страха». Согласно временной шкале, представленной на выставке в честь 10-летия студии, команда разработчиков провела полевые исследования в Словакии и Чехии, после чего организовала 3D-сканирование объектов.

Информацию с выставки BEYOND THE STRAND заметил один из пользователей платформы Reddit. Судя по обнародованному графику, 23 июня 2024 года авторы игры отправились в исследовательскую поездку по двум европейским странам, а на следующий день, 24 июня, провели детальное трехмерное сканирование (3D Scanning) на территории Словакии.

Эти шаги указывают на ранний этап работы над окружением игры. Ранее, в 2023 году, студия уже провела сканирование внешности ключевых актеров проекта, среди которых София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир. Новые данные говорят о том, что Хидео Кодзима может воссоздать в игре реальные европейские локации с высокой точностью.

Тем не менее официального подтверждения того, что действие OD развернется в Словакии или Чехии, пока нет. Собранные материалы могут быть использованы лишь для отдельных сцен, создания общей визуальной стилистики или в качестве референсов.

Напомним, что проект OD (также фигурирующий под рабочим названием OD – KNOCK) разрабатывается Kojima Productions совместно с Xbox Game Studios и режиссером Джорданом Пилом. Выставка BEYOND THE STRAND, где были замечены материалы, посвящена архивным и ранее не публиковавшимся документам студии.