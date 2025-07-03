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OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.7 61 оценка

Слух: из-за увольнений в Xbox компания прекратила работу с Хидэо Кодзимой и больше не помогает в разработке OD

Gutsz Gutsz

На фоне массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft в сети начали появляться еще болшее тревожные слухи: Xbox якобы прекратила сотрудничество с Kojima Productions и вышла из проекта OD — новой загадочной игры от Хидэо Кодзимы. Информация исходит сразу от нескольких источников на форуме ResetEra. Также её частично подтверждают некоторые инсайдеры и пользователи, представившееся уже бывшими сотрудниками Xbox. Пока официального подтверждения от сторон не поступало, однако масштабы недавней реструктуризации Microsoft дают основания воспринимать эти сообщения всерьёз.

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В частности, сообщается, что контракт на издание OD между Kojima Productions и Microsoft мог быть расторгнут, а сама студия теперь намерена искать нового издателя. Один из инсайдеров пишет: «Я слышу от надёжных людей, что контракт мог полететь к чертям. KJP владеет правами на IP и теперь будет искать нового издателя».

Если слухи подтвердятся, это станет очередным примером того, как Microsoft без колебаний отказывается от ранее заявленных проектов — подобно тому, как были отменены Perfect Dark, MMO от Zenimax Online и другие амбициозные разработки. Судьба OD могла разделить ту же участь, несмотря на громкое имя Кодзимы.

Тем не менее, есть и обнадёживающий аспект. Kojima Productions полностью владеет правами на OD, и Хидэо Кодзима уже не впервые работает вне зависимости от платформодержателей. Студия может продолжить разработку проекта самостоятельно или привлечь нового партнёра — как это ранее происходило с Death Stranding, который изначально создавался при поддержке Sony.

Дата выхода OD до сих пор не объявлена. Однако после релиза Death Stranding 2: On the Beach, состоявшегося в июне, именно OD должен стать следующим флагманским проектом Kojima Productions.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Алан Битаров

Такой козырь просрали.

3
Константин335

Печально если это так. Но гений найдет выход из этой ситуации, иначе он бы не был гением

3
Tiger Goose

Печально, если так. Ведь гений обещал этим проектом привнести революцию в видеоигровой индустрии.

2
askazanov

Ибо нефиг пустословить!))))

2
spaMER_ID

Права то у бурята, прийдёт ещё раз к соням, те с радостью котлету отдадут.

Darth Savitar

Sony быстро

2
askazanov

Фиг с ними

1
Фаршированные Яйца

Как бы Кадзима сам не словил OD после данной новости. Сначала Death Stranding 2 провалилась в продажах несмотря на насасывание журнализов, теперь Филя финансовый поток перекрыл.

Egik81

Такой гений найдет всегда выход.