Слух: из-за увольнений в Xbox компания прекратила работу с Хидэо Кодзимой и больше не помогает в разработке OD

На фоне массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft в сети начали появляться еще болшее тревожные слухи: Xbox якобы прекратила сотрудничество с Kojima Productions и вышла из проекта OD — новой загадочной игры от Хидэо Кодзимы. Информация исходит сразу от нескольких источников на форуме ResetEra. Также её частично подтверждают некоторые инсайдеры и пользователи, представившееся уже бывшими сотрудниками Xbox. Пока официального подтверждения от сторон не поступало, однако масштабы недавней реструктуризации Microsoft дают основания воспринимать эти сообщения всерьёз.

В частности, сообщается, что контракт на издание OD между Kojima Productions и Microsoft мог быть расторгнут, а сама студия теперь намерена искать нового издателя. Один из инсайдеров пишет: «Я слышу от надёжных людей, что контракт мог полететь к чертям. KJP владеет правами на IP и теперь будет искать нового издателя».

Если слухи подтвердятся, это станет очередным примером того, как Microsoft без колебаний отказывается от ранее заявленных проектов — подобно тому, как были отменены Perfect Dark, MMO от Zenimax Online и другие амбициозные разработки. Судьба OD могла разделить ту же участь, несмотря на громкое имя Кодзимы.

Тем не менее, есть и обнадёживающий аспект. Kojima Productions полностью владеет правами на OD, и Хидэо Кодзима уже не впервые работает вне зависимости от платформодержателей. Студия может продолжить разработку проекта самостоятельно или привлечь нового партнёра — как это ранее происходило с Death Stranding, который изначально создавался при поддержке Sony.

Дата выхода OD до сих пор не объявлена. Однако после релиза Death Stranding 2: On the Beach, состоявшегося в июне, именно OD должен стать следующим флагманским проектом Kojima Productions.