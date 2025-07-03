Слух: из-за увольнений в Xbox компания прекратила работу с Хидэо Кодзимой и больше не помогает в разработке OD

На фоне массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft в сети начали появляться еще болшее тревожные слухи: Xbox якобы прекратила сотрудничество с Kojima Productions и вышла из проекта OD — новой загадочной игры от Хидэо Кодзимы. Информация исходит сразу от нескольких источников на форуме ResetEra. Также её частично подтверждают некоторые инсайдеры и пользователи, представившееся уже бывшими сотрудниками Xbox. Пока официального подтверждения от сторон не поступало, однако масштабы недавней реструктуризации Microsoft дают основания воспринимать эти сообщения всерьёз.
В частности, сообщается, что контракт на издание OD между Kojima Productions и Microsoft мог быть расторгнут, а сама студия теперь намерена искать нового издателя. Один из инсайдеров пишет: «Я слышу от надёжных людей, что контракт мог полететь к чертям. KJP владеет правами на IP и теперь будет искать нового издателя».
Если слухи подтвердятся, это станет очередным примером того, как Microsoft без колебаний отказывается от ранее заявленных проектов — подобно тому, как были отменены Perfect Dark, MMO от Zenimax Online и другие амбициозные разработки. Судьба OD могла разделить ту же участь, несмотря на громкое имя Кодзимы.
Тем не менее, есть и обнадёживающий аспект. Kojima Productions полностью владеет правами на OD, и Хидэо Кодзима уже не впервые работает вне зависимости от платформодержателей. Студия может продолжить разработку проекта самостоятельно или привлечь нового партнёра — как это ранее происходило с Death Stranding, который изначально создавался при поддержке Sony.
Дата выхода OD до сих пор не объявлена. Однако после релиза Death Stranding 2: On the Beach, состоявшегося в июне, именно OD должен стать следующим флагманским проектом Kojima Productions.
Такой козырь просрали.
Печально если это так. Но гений найдет выход из этой ситуации, иначе он бы не был гением
Печально, если так. Ведь гений обещал этим проектом привнести революцию в видеоигровой индустрии.
Ибо нефиг пустословить!))))
Права то у бурята, прийдёт ещё раз к соням, те с радостью котлету отдадут.
Sony быстро
Фиг с ними
Как бы Кадзима сам не словил OD после данной новости. Сначала Death Stranding 2 провалилась в продажах несмотря на насасывание журнализов, теперь Филя финансовый поток перекрыл.
Такой гений найдет всегда выход.