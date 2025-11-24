ЧАТ ИГРЫ
Ушёл из жизни Удо Кир - легендарный актер и голос многих игр

butcher69 butcher69

Скончался Удо Кир — немецкий актер, чьи роли в кино и видеоиграх сделали его культовой фигурой сразу для нескольких поколений зрителей. Ему было 81 год. Причина смерти пока не раскрывается.

Кир оставил огромный след в индустрии: с 1966 года он успел сыграть более чем в 200 фильмах, от первых телевизионных работ до сотрудничества с Энди Уорхолом, которое принесло ему известность среди поклонников артхауса. В массовой культуре он запомнился по ролям в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Блэйде», «Джонни-мнемонике» и ряду других фильмов 90-х и 2000-х.

Отдельной главой стала его работа в игровой индустрии. Он стал голосом Юрия в культовых Command & Conquer: Red Alert 2 и Yuri’s Revenge, а также озвучил доктора Питера Штауба в Call of Duty: WWII и Эриха в Martha is Dead. Кир появлялся и в экранизациях игр — в «Фар Край» и «Бладрейн».

Одним из его последних проектов была OD — загадочный хоррор Хидео Кодзимы, показанный на The Game Awards 2023. В игре также участвуют Хантер Шафер и София Лилис, однако пока неизвестно, насколько уход актера повлияет на производство.

Смерть Удо Кира стала большой потерей для кино, игр и всех, кто ценил его неповторимую харизму. Наши глубокие соболезнования родным и близким актера.

Комментарии:  22
5uperNova

Очередный актёр категории С, единственное где его помню, это в Блэйде, а так, не велика потеря

saiditsme

Лучше бы Уилл "Черн***пый Му@ак" Смит откинулся, а Удо жил.

Kokoprime1991 saiditsme

Покажи как надо раз шаришь, а то они видимо чёт делают не так, только с первой попытки что-б.

Arkadiy Artemenko saiditsme

Чем не угодил?

нитгитлистер
Ему было 81 год. Причина смерти пока не раскрывается.

старость. зачем ещё искать какие то причины в таком возрасте?

Saka Madiq

в свидетельстве о смерти так и напишут - причина смерти - старость?

нитгитлистер Saka Madiq

да, почему нет?

FatalleZ нитгитлистер

А чем ты измеряешь старость? Ну вот типа если человек умер в 50, кто-то скажет "старый", а тот кто дожил до 80 скажет что "молодой". Для 100-летней бабулю этот 81 дед был мальчиком, а умер от старости? Все субъективно. Было время, когда не было медицины и люди помирали от царапин в 30-35 лет, и это считался нормальный возраст если ты дожил до такого. Сейчас если помереть в 30, никто не скажет что ты умер от старости, хотя организм начинает "стареть" после 25.

Люди умирают не от старости, а от заболеваний которые возникают в процессе старения клеток. Старость это обобщенное понятие, но в конечном итоге причина всегда есть.

sergeu78

Наверно популярный, но для меня какой-то неизвестный(не нашёл ничего в википедии чем бы он был для меня знаменит).

Декстер Морган

Юрий из Red Alert 2. Да куча фильмов, где он так или иначе сыграл. Фактурный мужик был.

sergeu78 Декстер Морган

бывает так внешность знаменитая, а как зовут и где играл не знаешь или не помнишь

Декстер Морган

Эх, жаль. Фактурный был мужик. Много где играл, везде рад его был увидеть.

BleederHunt
Uelma

Хто это? Что он забыл в этой дыре ру сегмента? Пг некроложик стал для всякого сброда ради бонусиков.

Roman_Rid

F

Elkanter

Харизматичный был актер, очень жаль. Мир его праху.

KeyMaelorin

Нашёл время.

ЧикаПанаЧикаТана

🫡

