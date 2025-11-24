Ушёл из жизни Удо Кир - легендарный актер и голос многих игр

Скончался Удо Кир — немецкий актер, чьи роли в кино и видеоиграх сделали его культовой фигурой сразу для нескольких поколений зрителей. Ему было 81 год. Причина смерти пока не раскрывается.

Кир оставил огромный след в индустрии: с 1966 года он успел сыграть более чем в 200 фильмах, от первых телевизионных работ до сотрудничества с Энди Уорхолом, которое принесло ему известность среди поклонников артхауса. В массовой культуре он запомнился по ролям в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Блэйде», «Джонни-мнемонике» и ряду других фильмов 90-х и 2000-х.

Отдельной главой стала его работа в игровой индустрии. Он стал голосом Юрия в культовых Command & Conquer: Red Alert 2 и Yuri’s Revenge, а также озвучил доктора Питера Штауба в Call of Duty: WWII и Эриха в Martha is Dead. Кир появлялся и в экранизациях игр — в «Фар Край» и «Бладрейн».

Одним из его последних проектов была OD — загадочный хоррор Хидео Кодзимы, показанный на The Game Awards 2023. В игре также участвуют Хантер Шафер и София Лилис, однако пока неизвестно, насколько уход актера повлияет на производство.

Смерть Удо Кира стала большой потерей для кино, игр и всех, кто ценил его неповторимую харизму. Наши глубокие соболезнования родным и близким актера.