Ушёл из жизни Удо Кир - легендарный актер и голос многих игр

Скончался Удо Кир — немецкий актер, чьи роли в кино и видеоиграх сделали его культовой фигурой сразу для нескольких поколений зрителей. Ему было 81 год. Причина смерти пока не раскрывается.
Кир оставил огромный след в индустрии: с 1966 года он успел сыграть более чем в 200 фильмах, от первых телевизионных работ до сотрудничества с Энди Уорхолом, которое принесло ему известность среди поклонников артхауса. В массовой культуре он запомнился по ролям в «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Блэйде», «Джонни-мнемонике» и ряду других фильмов 90-х и 2000-х.
Отдельной главой стала его работа в игровой индустрии. Он стал голосом Юрия в культовых Command & Conquer: Red Alert 2 и Yuri’s Revenge, а также озвучил доктора Питера Штауба в Call of Duty: WWII и Эриха в Martha is Dead. Кир появлялся и в экранизациях игр — в «Фар Край» и «Бладрейн».
Одним из его последних проектов была OD — загадочный хоррор Хидео Кодзимы, показанный на The Game Awards 2023. В игре также участвуют Хантер Шафер и София Лилис, однако пока неизвестно, насколько уход актера повлияет на производство.
Смерть Удо Кира стала большой потерей для кино, игр и всех, кто ценил его неповторимую харизму. Наши глубокие соболезнования родным и близким актера.
Очередный актёр категории С, единственное где его помню, это в Блэйде, а так, не велика потеря
Лучше бы Уилл "Черн***пый Му@ак" Смит откинулся, а Удо жил.
Покажи как надо раз шаришь, а то они видимо чёт делают не так, только с первой попытки что-б.
Чем не угодил?
старость. зачем ещё искать какие то причины в таком возрасте?
в свидетельстве о смерти так и напишут - причина смерти - старость?
да, почему нет?
А чем ты измеряешь старость? Ну вот типа если человек умер в 50, кто-то скажет "старый", а тот кто дожил до 80 скажет что "молодой". Для 100-летней бабулю этот 81 дед был мальчиком, а умер от старости? Все субъективно. Было время, когда не было медицины и люди помирали от царапин в 30-35 лет, и это считался нормальный возраст если ты дожил до такого. Сейчас если помереть в 30, никто не скажет что ты умер от старости, хотя организм начинает "стареть" после 25.
Люди умирают не от старости, а от заболеваний которые возникают в процессе старения клеток. Старость это обобщенное понятие, но в конечном итоге причина всегда есть.
Наверно популярный, но для меня какой-то неизвестный(не нашёл ничего в википедии чем бы он был для меня знаменит).
Юрий из Red Alert 2. Да куча фильмов, где он так или иначе сыграл. Фактурный мужик был.
бывает так внешность знаменитая, а как зовут и где играл не знаешь или не помнишь
Эх, жаль. Фактурный был мужик. Много где играл, везде рад его был увидеть.
Хто это? Что он забыл в этой дыре ру сегмента? Пг некроложик стал для всякого сброда ради бонусиков.
Харизматичный был актер, очень жаль. Мир его праху.
Нашёл время.
