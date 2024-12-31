Забастовка актёров вынудила Хидео Кодзиму приостановить работу над новыми играми OD и Physint

Хидео Кодзима обратился к фанатам, чтобы не только поздравить их с Новым годом, но и рассказать, как продвигается работа над его новыми играми. Правда, новости оказались не самыми радостными — летом 2024-го его студии пришлось притормозить производство из-за забастовки актёрской гильдии SAG-AFTRA.
Больше всего это ударило по хоррору OD, который Кодзима делает вместе с Microsoft. И судя по тому, как сильно протесты повлияли на разработку, OD ещё находится на ранних этапах — обычно такие забастовки не мешают проектам, над которыми работают больше года, вроде той же Death Stranding 2.
До забастовки команда успела отсканировать часть актёров и локаций, а в самой игре должны появиться София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир. Кстати, студии пришлось также остановить поиск актёров для своего нового шпионского боевика Physint.
В Kojima Productions надеются вернуться к нормальной работе над обеими играми уже в 2025 году.
из-за забастовки актёрской гильдии SAG-AFTRA.
Хоть в туалет они ему разрешали ходить?
под себя ходит и выдаёт свои игры
Только с разрешения гильдии
Ну ничего, зато пусть допиливает Death Stranding 2, и его мы ждём)
Если думаешь ставить рекорды по минусам, то ты в пролете. Мои -400 на 1 сообщении никто не переплюнет.
Да и в бан ты отправишься до конца недели с таким поведением.
да развели тут болото, тут многих стоит в бан отправить, анимешников, как самых неадекватных, - в первую очередь
проблема только в том, что там, на "верху" этого сайта, баны раздают очень избирательно, пропуская очень много неадекватов и нарушая даже собственные правила
В 2030 поиграем...
если купич плоечку 5 то в 2025, а если ты традиционный пекарь то в 2030
А за что этого мистера любят?
блин ну дату Death Stranding 2 скажи уже, в 2025ом то что вообще ждать?
Бог, гигачад, Тру сигма бессмертный гений, он 0xyeнeн. Жду ещё больше слёз в новой ds. Целую Коджимба!
p.s. для альтернативных - это не сарказм, а уважение
п0пализ
сладкая п0п0чка у неёё, я думаю так 100%, а других там не водится