Забастовка актёров вынудила Хидео Кодзиму приостановить работу над новыми играми OD и Physint

Хидео Кодзима обратился к фанатам, чтобы не только поздравить их с Новым годом, но и рассказать, как продвигается работа над его новыми играми. Правда, новости оказались не самыми радостными — летом 2024-го его студии пришлось притормозить производство из-за забастовки актёрской гильдии SAG-AFTRA.

Больше всего это ударило по хоррору OD, который Кодзима делает вместе с Microsoft. И судя по тому, как сильно протесты повлияли на разработку, OD ещё находится на ранних этапах — обычно такие забастовки не мешают проектам, над которыми работают больше года, вроде той же Death Stranding 2.

До забастовки команда успела отсканировать часть актёров и локаций, а в самой игре должны появиться София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир. Кстати, студии пришлось также остановить поиск актёров для своего нового шпионского боевика Physint.

В Kojima Productions надеются вернуться к нормальной работе над обеими играми уже в 2025 году.