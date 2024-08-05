Приключение с автоматизацией Oddsparks: An Automation Adventure выйдет на PS5 и Xbox Series

Стратегия в реальном времени про автоматизацию Oddsparks: An Automation Adventure выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series вместе с существующей версией для ПК, когда она выйдет из раннего доступа, объявили издатель HandyGames и разработчик Massive Miniteam. Демоверсия уже доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store и Xbox Series в Microsoft Store.

Oddsparks: An Automation Adventure вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 24 апреля и, как ожидается, останется в раннем доступе примерно на год. Следующее большое обновление Trains & Trades выйдет в августе.

Oddsparks: An Automation Adventure — это смесь автоматизации и стратегии в реальном времени для одиночной игры и совместной сетевой игры. Исследуйте странный мир фэнтези, раскройте тайны прошлого, автоматизируйте свои мастерские и отправляйтесь в приключения со своими странными и очаровательными Искрами.