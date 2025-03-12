MMORPG в мире скандинавской мифологии Odin: Valhalla Rising выйдет на глобальный рынок в 2025 году

Lionheart Studio и Kakao Games анонсировали, что кроссплатформенная MMORPG Odin: Valhalla Rising выйдет на глобальном рынке в 2025 году. 3 апреля начнётся предварительная регистрация, где игроки смогут зарезервировать имя персонажа и выбрать сервер для старта.

События игры разворачиваются в мире скандинавской мифологии, предлагая игрокам сражаться с монстрами, участвовать в рейдовых боях, выполнять задания и взаимодействовать с другими участниками. Ожидается огромный открытый мир, передвижение на маунтах и четыре уникальных боевых класса: Воин, Волшебница, Жрец и Разбойник.

Стартовый контент будет ограничен по сравнению с текущей южнокорейской версией, однако разработчики обещают постепенно добавлять новые территории, классы, активности и события.

Игра уже успела завоевать популярность в Южной Корее, став лидером среди прибыльных игр в Google Play Store и заработав около 600 миллионов долларов за первый год.