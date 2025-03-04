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Odinfall 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, Вид сверху
4.7 14 оценок

Твин-стик шутер-рогалик на тему викингов Odinfall выйдет в раннем доступе 11 марта

monk70
Новости

Шутер-рогалик на тему викингов Odinfall выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 11 марта по цене, объявили издатель Fireshine Games и разработчик Ember Paws Games.

менеджер по продукции Fireshine Games Роб Фезер сказал в пресс-релизе:

Odinfall — это адреналиновый всплеск неистово быстрого действия, который уже получил отличные отзывы игроков во время наших предварительных игровых тестов, поэтому мы с нетерпением ждем возможности выпустить его в раннем доступе на следующей неделе. Сочетая интенсивный экшен с удовлетворяющим игровым циклом, мы уверены, что игра сможет занять свое место среди лучших в жанре.

Пока Один готовится к началу второго Рагнарёка, сразитесь с его армией роботизированных скандинавских богов в яростно быстром, захватывающем игровом процессе шутера с двумя джойстиками. Бросьте вызов смерти в насыщенных действиями забегах, сражаясь за людей и лосей в постапокалиптическом скандинавском мифологическом будущем.

Основные особенности:

  • Несколько улучшаемых персонажей с уникальными способностями.
  • Динамичная стрельба с двух джойстиков и рукопашный бой.
  • Необычное оружие.
  • Разрушаемое окружение на процедурно сгенерированных уровнях.
  • Колоссальные боссы.
  • Улучшения, способности, деревья навыков и многое другое.
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