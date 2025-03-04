Твин-стик шутер-рогалик на тему викингов Odinfall выйдет в раннем доступе 11 марта

Шутер-рогалик на тему викингов Odinfall выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 11 марта по цене, объявили издатель Fireshine Games и разработчик Ember Paws Games.

менеджер по продукции Fireshine Games Роб Фезер сказал в пресс-релизе:

Odinfall — это адреналиновый всплеск неистово быстрого действия, который уже получил отличные отзывы игроков во время наших предварительных игровых тестов, поэтому мы с нетерпением ждем возможности выпустить его в раннем доступе на следующей неделе. Сочетая интенсивный экшен с удовлетворяющим игровым циклом, мы уверены, что игра сможет занять свое место среди лучших в жанре.

Пока Один готовится к началу второго Рагнарёка, сразитесь с его армией роботизированных скандинавских богов в яростно быстром, захватывающем игровом процессе шутера с двумя джойстиками. Бросьте вызов смерти в насыщенных действиями забегах, сражаясь за людей и лосей в постапокалиптическом скандинавском мифологическом будущем.

Основные особенности: