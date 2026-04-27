Для ролевой игры Of Ash and Steel вышло масштабное обновление 1.07 с новым подземельем

Студия разработчиков выпустила обновление 1.07 для ролевой игры Of Ash and Steel. Этот патч является самым масштабным на данный момент. В нем авторы исправили множество ошибок, добавили новый контент и улучшения игрового процесса, о которых просили пользователи.

Новое контентное расширение носит косметический характер. У главного героя Тристана появилось больше вариаций причесок и бород. Следующее крупное нововведение представляет собой Подземелье Первопроходцев, рассчитанное на персонажей от 10 уровня и старше. Оно состоит из 10 уровней в 3 разных областях. Сложность врагов здесь возрастает постепенно, а при каждом заходе меняются противники и расположение сундуков. Главной наградой этого места стали мифические Камни Лазара. Если собрать их в достаточном количестве, игроки смогут получить Доспех Королевской Гвардии. Эту броню можно улучшать на верстаке при помощи фракционных доспехов Ордена Семи или Вольных Охотников, повышая ее показатели до предела.

Помимо подземелий, разработчики внедрили ряд улучшений качества жизни. На базах фракций и в тавернах теперь доступно универсальное хранилище. Для быстрого перемещения по миру игры появились извозчики, готовые отвезти героя в нужное место за монеты. В самом городе можно нанять провожатого для поиска необходимого квартала. Меню персонажа пополнилось Глоссарием, который разделен на 3 категории: Обучение, Монстрариум и Персонажи. В них находится вся информация об игровых механиках, убитых чудовищах и встреченных жителях острова. Для сохранений, сделанных до выхода версии 1.07, потребуется заново поговорить с персонажами для их добавления в базу данных, причем для внесения в список достаточно всего 1 раза.

Значительной переработке подверглась техническая часть. Авторы улучшили потребление памяти при работе с инвентарем и устранили критические ошибки, приводившие к вылетам в городе. В боевом режиме бег больше не расходует выносливость, а все арбалеты получили усиление урона в 3 раза. Характеристика крепкости теперь дает в 2.5 раза больше к восстановлению выносливости, что составляет прибавку 7.5 к базовым 15 при показателе в 30. Время сна изменено и теперь длится с 0 до 2 часов ночи. Кроме того, за взлом замков теперь начисляется 100 единиц опыта, а за добычу руды выдают от 10 до 25 единиц. При получении каждого уровня герой получает 2 очка характеристик, а каждые 2 уровня выдается 1 очко навыка.

Для удобства обратной связи внутри игры появился специальный Центр помощи. Во вкладке Проблемы разработчики расписывают самые распространенные ситуации из отчетов об ошибках и способы их решения.