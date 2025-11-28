Доход Of Ash and Steel в Steam стремится к отметке в миллион долларов

Экшен-RPG Of Ash and Steel, вдохновлённая классическими играми Piranha Bytes, вышла 24 ноября и стала одним из самых обсуждаемых релизов последних недель. Проект, созданный российской студией Fire & Frost и изданный tinyBuild, уже демонстрирует заметные финансовые показатели.

Согласно оценкам аналитического ресурса VG Insights, игра всего за пять суток после релиза принесла в Steam около 702 тысяч долларов. Эта сумма является валовой — до вычета комиссии Valve, налогов и прочих обязательных удержаний, поэтому реальная прибыль разработчиков заметно ниже. Продажи за тот же период эксперты оценивают примерно в 36,5 тысяч копий.

Старт Of Ash and Steel оказался неровным. Изначально игра получила в Steam рейтинг «очень положительный», однако уже спустя несколько дней он просел до «смешанного». На момент написания материала положительными оказались 66% из 1671 отзыва. Основные претензии пользователей касались технической стороны: ошибки, нестабильность и спорные решения в дизайне отдельных зон.

Тем не менее атмосфера игры, напоминающая ранние работы Piranha Bytes, получила множество восторженных откликов, что помогло удержать интерес аудитории.

Пик одновременного онлайна составил 5,6 тысячи человек, что делает Of Ash and Steel седьмым по успешности релизом среди всех проектов, выпущенных tinyBuild в Steam.

На данный момент игра доступна только пользователям ПК через Steam и GOG. Впрочем, Fire & Frost уже заявили, что рассматривают возможность переноса Of Ash and Steel на консоли — пусть и не в ближайшее время.