Доход Of Ash and Steel в Steam стремится к отметке в миллион долларов

Экшен-RPG Of Ash and Steel, вдохновлённая классическими играми Piranha Bytes, вышла 24 ноября и стала одним из самых обсуждаемых релизов последних недель. Проект, созданный российской студией Fire & Frost и изданный tinyBuild, уже демонстрирует заметные финансовые показатели.
Согласно оценкам аналитического ресурса VG Insights, игра всего за пять суток после релиза принесла в Steam около 702 тысяч долларов. Эта сумма является валовой — до вычета комиссии Valve, налогов и прочих обязательных удержаний, поэтому реальная прибыль разработчиков заметно ниже. Продажи за тот же период эксперты оценивают примерно в 36,5 тысяч копий.
Старт Of Ash and Steel оказался неровным. Изначально игра получила в Steam рейтинг «очень положительный», однако уже спустя несколько дней он просел до «смешанного». На момент написания материала положительными оказались 66% из 1671 отзыва. Основные претензии пользователей касались технической стороны: ошибки, нестабильность и спорные решения в дизайне отдельных зон.
Тем не менее атмосфера игры, напоминающая ранние работы Piranha Bytes, получила множество восторженных откликов, что помогло удержать интерес аудитории.
Пик одновременного онлайна составил 5,6 тысячи человек, что делает Of Ash and Steel седьмым по успешности релизом среди всех проектов, выпущенных tinyBuild в Steam.
На данный момент игра доступна только пользователям ПК через Steam и GOG. Впрочем, Fire & Frost уже заявили, что рассматривают возможность переноса Of Ash and Steel на консоли — пусть и не в ближайшее время.
Успешно - громко сказано. Думаю, к нг игру закончат, сейчас это не ранний доступ, скорее конец бета-теста. Исчезающие квестовые вещи/персонажи, софтлоки и утечка памяти.
Но хотя бы радуют отзывчивый фидбек, уже 2 хотфикса за 2 дня и обещание добавить консоль, которой можно будет возвращать пропашвие вещи или чинить квесты, как в играх Тодда
И напоминаю, карта выдаётся во 2 главе.
Удачи им и терпения,ну и скорее исправить баги,а остальное как карта,быстрые перемещения,это всё в игре есть,но не сразу,это всё надо заслужить.
Запустил Стим, а там обновление качается. Интересно, что поправили?
Вот что написали вчера сами разработчики:
Мы знаем о том, что вы ждете следующего патча, который мы недавно анонсировали. Нам нужно еще немного времени, чтобы стабилизировать его – релиз планируем осуществить в ближайшие дни. А теперь вкратце о наших планах на ближайшее будущее. Приоритеты делятся на три категории:
Исправление ошибок в квестах и игровых механиках
Некоторые фиксы будут включены в следующий патч версии 1.05
Стабильность работы игры
Патч с исправлениями крашей готовится параллельно и мы планируем выпустить его после патча 1.05.
Улучшения игры на основе вашей обратной связи.
Подробнее о патче 1.05.
Он должен закрыть вопрос с исчезновением предметов (особенно квестовых) и представить обещаную консольную строку для их возвращения. Хочется верить, что это станет финалом этого мерзкого бага, но сперва дождёмся первых результатов и только после этого, надеюсь, поставим точку. Также, патч 1.05 будет включать в себя ряд исправлений для различных игровых квестов, а также другие улучшения.
Думаю, что сегодня начну играть-)
Ничего, скорее всего. Они сёдня утром выкатили патч 1.05, но потом откатили его. Может с него какие файлы грузятся.
Кто играл стоит брать? Или лучше подождать, а то отзывы в Стиме как-то не очень.
Жди, как минимум выкатят патч 1.05 на днях, в котором пофиксят проблемы с квестами, но как сильно решит проблему - хз + сущетсвует некоторый стрёмный шанс, что из-за всех фиксов придётся игру по новой начинать, потому лучше ждать, пока всё пофиксят.
