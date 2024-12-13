Наследница Gothic и Dark Souls: создатели ролевой игры Of Ash and Steel подробнее рассказали о своём творении

Российская команда разработчиков подробнее рассказала о своей амбициозной ролевой игре Of Ash and Steel. Работа над проектом потихоньку начиналась ещё в июле 2021 года, но по-настоящему закипела только в марте 2023-го, когда собралась полная команда. Сейчас игра уже почти готова — разработчики добавляют последние квесты и занимаются финальными штрихами.

Создатели признаются, что многое в боевой системе появилось под впечатлением от Dark Souls, Gothic и The Witcher 3. Но у игры явно будет свой характер — авторы хотят соединить атмосферу олдскульных RPG 2000-х с современными механиками. Также они очень стараются сделать мир живым, чтобы он откликался на каждое действие игрока. Кстати, о мире — магия там встречается редко и доступна единицам. Но герой сможет получить магические силы, если разгадает тайны древних знаний.

С прокачкой персонажа можно творить настоящие чудеса. Хотите быть берсерком, который не особо живуч, зато бьёт как грузовик? В игре есть такая возможность. Вы мечтаете о неубиваемом танке в тяжёлой броне? Тоже разрешается сделать. А может, вам больше по душе ловкач с кинжалами, который как вихрь носится по полю боя? Такой вариант тоже найдётся.

А ещё в игре обещается просто море разных занятий. Можно охотиться, заниматься алхимией, обрабатывать кожу, ловить рыбу — да много чего ещё. Особенно интересно сделали кузнечное дело. Став мастером-кузнецом, вы сможете создавать уникальные мечи из особого металла. И это не просто «нажал кнопку — получил меч». Вы сами выбираете каждую деталь, вплоть до того, как будут выглядеть ножны. А потом ещё и улучшать своё творение сможете.

Для тех, кто боится, что будет слишком сложно, есть хорошие новости — в игре доступно три режима сложности. Хотите спокойно насладиться историей? Выбирайте «сюжетный» режим, где враги не такие злые, а герой посильнее. Любите классический подход? Берите «стандартный» режим. Ну а хардкорщикам предлагают особый режим "Ash and Steel" — там сохраняться можно только в безопасных местах, а любая царапина может стать смертельной. Зато опыта дают больше.

Что касается мира, то разработчики говорят, что постарались сделать его живым. НПС тут не просто стоят столбом — они общаются, ругаются, иногда даже дерутся. Можно увидеть, как бандиты нападают на путников или как из пустяка разгорается нешуточный конфликт. При этом сам мир постоянно меняется, подбрасывая новые события, даже если вы просто гуляете по окрестностям.

Разработчики не поскупились на диалоги — уже записано больше 21 000 строк. И это не считая всяких записок и заметок в журнале. Озвучат абсолютно всех персонажей, включая главного героя. У него, кстати, есть своя история, которая серьёзно повлияет на некоторые события. Внешность можно будет поменять у парикмахера, но осторожнее с выбором мастера — среди них попадаются настоящие криворучки.

Репутация в игре работает очень интересно. Сначала на вас смотрят свысока — подумаешь, ещё один храбрец объявился. Но чем больше вы влияете на мир своими поступками, тем уважительнее к вам относятся обычные люди. А вот концовка в игре формально одна, но мир к финалу может сильно отличаться в зависимости от ваших решений. И да, после финала придётся начинать новую игру — остров так сильно изменится, что продолжить свои похождения не будет возможности. На быстрое прохождение уйдёт часов 30, а если захотите изучить каждый уголок — готовьте все 60.

Делают игру на Unreal Engine 4.27.1 и выпустят сразу полную версию, без раннего доступа. В VK Play её пока не ждите. На Steam Deck уже всё работает отлично. А вот про версии для PS5 и Xbox Series S/X разработчики пока загадочно молчат.