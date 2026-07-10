Of Ash and Steel избавилась от главной технической проблемы - обновление 1.08 почти вдвое сократило расход памяти

Петербургская студия Fire & Frost выпустила для Of Ash and Steel масштабное обновление 1.08, которое разработчики называют одним из важнейших за всё время создания игры. Главной целью патча стало устранение давней технической проблемы — чрезмерного потребления оперативной памяти, из-за которого игроки сталкивались с вылетами, длительными загрузками и другими неприятными ошибками.

По словам авторов, после обновления игра использует почти вдвое меньше оперативной памяти, а расход видеопамяти также был значительно снижен. Благодаря проведённой оптимизации размер клиента уменьшился примерно на 10 Гбайт, а загрузка из главного меню стала заметно быстрее. Переходы между локациями теперь происходят практически мгновенно, что должно сделать исследование открытого мира гораздо комфортнее.

Патч 1.08 включает не только технические улучшения. В игре появился полноценный режим от первого лица, активные маркеры на карте с отображением на компасе, альтернативная система прицеливания, модификаторы сложности «Крипта», а также поддержка геймпадов и Steam Deck. Кроме того, разработчики оптимизировали работу эффектов частиц и освещения у противников.

Fire & Frost уже рассказала о следующих шагах. В ближайших обновлениях команда намерена продолжить улучшать боевой ИИ врагов, исправлять наиболее раздражающие ошибки и провести масштабную переработку баланса. Судя по содержанию патча, разработчики делают ставку не только на новый контент, но и на повышение стабильности, что особенно важно для RPG, вдохновлённой классической Gothic.