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Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.3 515 оценок

Of Ash and Steel избавилась от главной технической проблемы - обновление 1.08 почти вдвое сократило расход памяти

a.srael a.srael

Петербургская студия Fire & Frost выпустила для Of Ash and Steel масштабное обновление 1.08, которое разработчики называют одним из важнейших за всё время создания игры. Главной целью патча стало устранение давней технической проблемы — чрезмерного потребления оперативной памяти, из-за которого игроки сталкивались с вылетами, длительными загрузками и другими неприятными ошибками.

По словам авторов, после обновления игра использует почти вдвое меньше оперативной памяти, а расход видеопамяти также был значительно снижен. Благодаря проведённой оптимизации размер клиента уменьшился примерно на 10 Гбайт, а загрузка из главного меню стала заметно быстрее. Переходы между локациями теперь происходят практически мгновенно, что должно сделать исследование открытого мира гораздо комфортнее.

Патч 1.08 включает не только технические улучшения. В игре появился полноценный режим от первого лица, активные маркеры на карте с отображением на компасе, альтернативная система прицеливания, модификаторы сложности «Крипта», а также поддержка геймпадов и Steam Deck. Кроме того, разработчики оптимизировали работу эффектов частиц и освещения у противников.

Fire & Frost уже рассказала о следующих шагах. В ближайших обновлениях команда намерена продолжить улучшать боевой ИИ врагов, исправлять наиболее раздражающие ошибки и провести масштабную переработку баланса. Судя по содержанию патча, разработчики делают ставку не только на новый контент, но и на повышение стабильности, что особенно важно для RPG, вдохновлённой классической Gothic.

Обновления 5
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Шрек vs Clair Obser 33

Готику ремейк прошел с удовольствием!

От этой недоигры - блевался!

11
xoen

Хорошие, полезные исправления. Я правда прошел ее еще на выходе с несколькими не работающими квестами и некоторыми багами. Но вот с памятью на релизе была реальная беда. Хорошо что поправили наконец. Еще пару патчей и можно перепройти еще разок в удовольствие. Уверен, что разница будет большая.

2
PanKotovsky
вдвое сократило расход памяти

А вдвое сократить бессмысленную беготню в поисках нпс они не хотят?

ea_t

На 32 Гб ОЗУ ещё более менее терпимо было, что творилось на 16 Гб у людей даже представлять не хочется. А наиболее раздражающая ошибка лично для меня это доп квесты и все что с ними связано... и их к сожалению огромное количество в этой игре, к середине прохождения я уже шарахался от нпс как бы не нарваться на очередной унылый сблёв с бегатней на 2 часа... Даже если бы с оптимизацией на релизе все было отлично и они оперативно в течение пару месяцев исправили все свои баги это не спасло бы эту игру, слишком мало опыта у людей и слишком много косяков во всех аспектах игры.