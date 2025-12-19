ЧАТ ИГРЫ
Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 387 оценок

Of Ash and Steel: Обновление 1.05 уже доступно - возвращаем пропавшие квестовые предметы

izi1425 izi1425

Долгожданный патч 1.05, который направлен исправить основные ошибки и баги игры связанные с исчезнованием квестовых ключевых предметов и неработающих квестов наконец-то вышел и доступен для скачивания.

При первом запуске версии 1.05 автоматически создается резервная копия сохранений старой версии, на всякий случай. При загрузке сохранения старой версии (до 1.05) произойдет несколько важных вещей:

  1. Запустится скрипт восстановления пропавших квестовых предметов (в фоновом режиме)
  2. Произойдет автосохранение с обновлением текущего сохранения до версии 1.05 с новой логикой сохранения и загрузки. Все последующие сохранения текущей сессии будут уже с обновленным загрузчиком.

Пропавшие квестовые предметы

При первой загрузке на версии 1.05 скрипт попробует восстановить все исчезнувшие из мира квестовые предметы проверяя наличие их в инвентаре и по некоторым другим косвенным признакам вроде начала или завершения квеста.

Если по какой-то причине скрипт отработал не до конца и вы все еще не видите нужный предмет в инвентаре, воспользуйтесь командой spawnitem (об отладочных командах чуть ниже).

Это актуально только при загрузке сохранения версии 1.04, где предметы уже пропали в сохранении. В новой игре на 1.05 такой проблемы быть не должно.

Убитые квестовые NPC

Если вы случайно убили сюжетного NPC раньше времени, воспользуйтесь командой setalivenpc - лучше всего вводить её на расстоянии от места смерти персонажа или после ввода команды отойти и войти в радиус появления NPC.

Ниже мы приложим список персонажей которых можно было убить раньше времени.

Ближайшие планы по следующим обновлениям

  • 1.05b - Форма для репортов проблем внутри игры и автоматизированный репортер при крашах.
  • 1.06 - Крафт: корректировка рецептов, создание и улучшение "Легенды", усиление двуручных топоров и молотов + некоторые улучшения исходя из полученной обратной связи (вроде возможности создавать сразу несколько предметов за раз).
  • 1.07 - Общий патч: фиксы по квестам, игровым механикам, ошибкам логики;
  • 1.08 - Балансный апдейт: обновление и улучшение боевых механик которые либо работают не так как задумано изначально, либо с ними возникают проблемы.

Где-то к версии 1.10 мы должны подобраться к первым серьезным улучшениям которые влияют на использование оперативной и видеопамяти - это должно позитивно повлиять на скорость загрузки игры и стабильность в целом.

Полный список изменений в обновлении 1.05

Основные изменения

  • Полностью обновлена логика загрузчика, из-за которой при загрузке могли пропадать предметы;
  • Обновлена логика некоторых динамичных объектов, которая могла привести к наслоению объектов и лишнему мусору на уровне;
  • При первой загрузке на версии 1.04 (с патчем 1.05) скрипт попытается восстановить пропавшие квестовые предметы;
  • Поправлен дюп предметов-контейнеров в инвентаре;
  • Исправлено несколько утечек памяти при частой загрузке и сохранении;
  • Исправлено несколько ошибок, из-за которых игра могла неожиданно вылетать в городе.

Квесты

  • Шейд теперь забирает кольцо по первому заданию;
  • Дополнена логика Чугуна по квесту "Кто стучит не только киркой" если его обойти;
  • Дополнена логика квеста Чада на поиск его доспехов;
  • Джер теперь корректно завершает задачу при отдаче рецептов;
  • Дополнена логика работы квеста “Дело на пять минут” у персонажа Хуцут;
  • Дополнена логика поведения Хуцута по квесту "Дело на пять минут", он больше не может погибнуть при атаке монстров (начало квеста);
  • Если Хуцут погибает от враждебных животных, но квестовый компас сдан, то квест персонажа закрывается;
  • Дополнена логика проигрывания диалогов Маджара по вопросам о Рухе;
  • Скорректирована награда охотника Хальда;
  • Поправлена логика по квесту "Отбросы общества" при диалоге с персонажами Паскаль и Шай;
  • Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника;
  • Поправлена динамическая задача Короделиуса по созданию супер-зелья;
  • При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким выдаёт верную награду;
  • Поправлено имя свинки Стипе;
  • Дополнена квестовая логика Иржи по квесту Банкира;
  • Исправлена ошибка с мешочками Лиса;
  • Поправлена награда по квесту "Лучшая закуска в мире";
  • Поправлена награда по квесту "Шкуры для Густава";
  • Поправлены награды по квесту "Состязания охотников";
  • Поправлено условие у Брока по квесту когда урчит живот;
  • Поправлен один диалог с Горчицей;
  • Поправлена логика квеста "Горячие булочки Тибора";
  • Поправлена невозможность атаковать культистов в пещере;
  • Поправлено местоположение вражеских отрядов в финале;
  • Далар корректно удаляется из сцены после взаимодействия;
  • Поправлен один из вариантов диалогов с Хоганом который приводил к отключение торговли;
  • Скорректировано положение Пинкера в порту;
  • Поправлены условия для спасения Скиббса;
  • Удалена зона собственности в порту которая мешала поговорить с Крысой;
  • Ламберту добавлен тег несмертельного урона до момента конфронтации с ним (Новая игра);
  • Скорректировано время обращения у Детей Луны согласно распорядку дня;
  • Скорректирован диалог убеждения Плута через ПРЦ;
  • Скорректирован маршрут Ирвина по дороге из замка;
  • Загруженные квестовые интеракции при загрузке корректно отображают визуальные эффекты взаимодействия;
  • Поправлена строка диалогов обучения у Белтрана, Ирвина, Курта во время сюжетных решений;
  • Люцио, Годранк, Гораций и Венегас теперь корректно меняют внешность по ходу сюжета;
  • Поправлен диалога Плута с проверкой на ПРЦ;
  • Блада нельзя убить раньше времени (Новая Игра);
  • Поправлен диалог с Зезе касательно чесалки;
  • Поправлена загрузка решётки в шахтах в разных состояниях;
  • Добавлена анимация при взаимодействии с мертвым телом в шахтах;
  • Добавлена награда по квесту "Сломанный Мост";
  • Добавлена пропущенная запись в журнал Граго по квесту "Жажда знаний";
  • Добавлен распорядок дня для квестовых работников Альфарда;
  • Добавлен распорядок дня для Орика и Норки;
  • Поправлен диалог с Годранком который позволял дважды сообщить о взятии форта и вернуться в 3 главу;
  • Поправлена реплика Талгата которая могла привести к застреванию персонажа в диалоге;
  • Исправлено несколько стражников у которых торчат волосы через шлем;
  • Поправлен небольшой визуальный глитч у камня в шахтах;
  • Закрыт маленький проход в шахты через щель над воротами;
  • Добавлен дополнительный способ выбраться из катакомб в долине;
  • Поправлено взаимодействие с сетью по квесту “Рыбный День”;
  • Убран тег неуязвимости у грибника.

Игровой процесс

  • Если атаковать стражника его союзники придут к нему на помощь;
  • Поправлены новые точки отдыха по высоте;
  • При использовании зелий лечения в бою персонаж теперь может двигаться, сама анимация ускорена на 25%;
  • Немного обновлена логика рычагов;
  • “Легенда” теперь корректно выбирает тип добивания в зависимости от того двуручный он или одноручный;
  • Поправлено отображение нескольких бойцов Ранты;
  • Поправлено местоположение открытия карты на башне Вольных Охотников чтобы оно не пересекалось с флагом;
  • Исправлен свап предметов экипировки (когда смена разных слотов приводила к дупликации или замене);
  • Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия при отсутствии навыка;
  • Арбалеты снова работают как должны;
  • Сумма штрафа снижена на 75% (временно);
  • NPC теперь корректно реагируют на кражу предметов (дерутся или зовут стражу);
  • Страже добавлен вражеский тег бандитов;
  • Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста который не давал запрыгнуть на камень с растением;
  • Исправлено автоматические применение факела при покупке их у торговцев;
  • Поправлен урон от хедшотов для луков и арбалетов;
  • В два раза увеличена крепкость отмычек;
  • Добавлен цикл анимации после рыбалки;
  • Используемый факел продолжает использоваться после загрузки;
  • Хранилище и стойки оружия корректно сохраняют предметы;
  • Исправлен урон от кровотока который наносят монстры;
  • Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города;
  • Персонажи которые следуют за игроком теперь отходят от него если подойти в упор к ним (на случай застревания в узких проходах);
  • Поправлено отображение двуручного меча "Легенда" в катсценах;
  • Скорректирована навигационная меш у городских ворот которая мешала отряду пройти внутрь;
  • Поправлено несколько лестниц летающих в воздухе;
  • Поправлено несколько висящих в воздухе ловушек;
  • Увеличена дистанция карманного воровства (раньше, если персонаж немного двигался, это могло прервать процесс кражи раньше времени);
  • Черепахи больше не рейд-боссы, они корректно пробиваются тяжелыми атаками;
  • В ночлежке теперь есть кровать для игрока;
  • Ирвин даёт полный опыт при убийстве монстров;
  • Снижено здоровье у Кригса в Ранте;
  • Если брошенный факел на земле еще горит - его можно поднять;
  • Снижена интенсивность эффекта Красного Неба;
  • Снижена интенсивность туманной погоды на болотах;
  • Немного пересмотрен опыт за монстров более высокого тира в своём классе: разница между молодыми и обычными особями значительно увеличена;
  • Поправлен рецепт пирожка с капустой;
  • Поправлен вылет при использовании хряка контрабандистов;
  • Поправлена анимация болотной мухи которая отправляла её в космоc;
  • Штраф за драку без причины теперь корректно начисляется;
  • Поправлен шанс появления в пуле диалогов у NPC обсуждения последних слухов;
  • Доски с объявлениями корректно обновляют ежедневные задания гильдии могильщиков;
  • Поправлена коллизия фоторежима;
  • Густав теперь так же учит редким трофеям.

Звук и музыка

  • Звуковой файл завершения боя перенесён в категорию боевой музыки (теперь его ползунок влияет на громкость);
  • Назначены корректные классы для звуков которые не реагировали на слайдер громкости.

Мир

  • Исправлено несколько интеракций для NPC.
  • Поправлена пост-обработка на болотах.

Улучшения игрового процесса

  • Стража теперь показывает сумму штрафа при аресте;
  • Штраф показывается при совершении преступления;
  • Добавлены специальные места для перемотки времени (они позволяют пропустить время и расположены во всех ключевых локациях, однако они не восстанавливают здоровье и усталость и немного снижают голод и жажду);
  • Добавлен новый коллайдер для торговцев для взаимодействие с ними через прилавки;
  • Кнопка скупки обозначается отдельным цветом и показывает сверху покупаемые вещи.
  • Добавлена детализированная карта-стенд в городе;
  • При ЛВК 30+ замки взламываются автоматически.

UI\UX

  • Немного скорректирована камера цирюльника;
  • Игрок скрывается перед досками объявлений чтобы не попадать в кадр;
  • SpaceBar позволяет поставить катсцену на паузу;
  • Быстрые и автосохранения теперь отсортированы по дате;
  • Добавлена кнопка “продолжить” в главном меню и при смерти которая загружает последнее сохранение;
  • Добавлено отображение урона от эффекта кровотечения у противников;
  • Дополнена логика в торговле — пустые слоты должны сдвигаться в сторону пустой ячейки чтобы избежать дюпа предметов;
  • Обновлён HUD полоски здоровья — убрана отметка усталости, которая раньше отвечала за выносливость, а сейчас за неё отвечает жажда;
  • Поправлено отображение стрел в боевой режиме;
  • Записки с доски объявлений можно снять кликом мыши по кнопке;
  • Предметы которые являются чьей-то собственностью теперь отмечены красным;
  • Имена персонажей отображаются в субтитрах диалогов;
  • Улучшено отображение в режиме Ранта (21:9);
  • Улучшено отображение героя в подборе колоды Ранты (21:9);
  • Улучшено отображение карты (21:9);
  • Улучшено отображение инвентаря (21:9);
  • Улучшено отображение журнала (21:9);
  • Улучшено отображение рыбалки (21:9);
  • Улучшено отображение лагеря (21:9);
  • Улучшено отображение большинства рабочих станков (21:9);
  • Добавлено время суток на компасе.

Локализация:

  • Поправлена локализация лопаты на разных языках

Отладочная консоль (Shift + F12)

Если у вас возникли проблемы с пропавшими предметами или убитыми NPC, отладочная консоль может помочь вам продолжить игру. Воспользуйтесь следующими командами.

Вы можете найти список ID персонажей и предметов в этой таблице.

  • spawnitem (ID) - создаёт предмет перед игроком (spawnitem oldgoblinnote)
  • debugsettrigger (ID) - проставляет триггер (debugsettrigger quest1done)
  • debugunsettrigger (ID) - выключает триггер (debugunsettrigger quest1done)
  • forceenablespeak (ID) - включает возможность говорить персонажу (forceenablespeak Nerest)
  • additemid (ID) - добавляет предмет в инвентарь (additemid item_01)
  • teleportnpc (ID) - телепорт НПЦ к игроку (teleportnpc Nerest)
  • setalivenpc (ID) - оживляет НПЦ (setalivenpc Nerest)
  • removelodlevels all - отключает все слои LOD если они наслоились на карте
  • forcefollownpc (ID) - заставляет НПЦ идти за игроком (forcefollownpc Nerest)
  • setquest (ID) - выбирает квест для startquest, completequest, setactivetask, setcompletetask (setquest quest1)
  • startquest (ID) - стартует квест (startquest quest1)
  • completequest (ID) - завершает квест (completequest quest1)
  • setactivetask (ID) - добавляет задачу (setactivetask task01)
  • setcompletetask (ID) - завершает задачу (setcompletetask task01)
Источник  
ratte88
Локализация:
Поправлена локализация лопаты на разных языках

Фух. Наконец-то. Именно ради этого патч ждал целый месяц.

29
Wellyndyt
11
DoNotTheCat

Ага, спасибо, да только игра уже пройдена.

И все эти исправления изначально должны были быть в игре, если бы они хоть немного бы ее потестировали и сами поиграли. А то из игроков сделали бета-тестеров и минимально довели игру до ума только через месяц после релиза. В итоге убили и себе репутацию и игре рейтинг.

11
Arik8100

Рано радуетесь))патч исправил очень мало((оптимизацию вообще не правили(как была утечка памяти так и осталась((

7
ratte88

Попробуй на 12 директ перейти, -dx12
Мне, вроде, помогало фиксануть утечку и очень сильно поднимало фпс. Но люди в дискорде писали, что dx12 был убран из-за проблем с ОЗУ, но я хз каким образом, но смог его включить. Правда только на пиратке, ещё под версией 1.04

1
A E ratte88

в городе совсем беда..
20гб видео не хватает

ratte88 A E

Мне и 8гб нормально хватало. Это утечки. У меня с ОЗУ так же было. На 11 директе в 32гб забивает и фризит, в то время как на 12 меньше 20гб жрало. Я где-то в сабжах видел, у человека и 64гб ОЗУ игра сжирала.

1
imihail1991

А где фикс арены?? Вот клоуны))

6
DangerHawk80

Арена снова работает, вчера прошел ее.

4
A E

наканецта черепах починили

5
ea_t

не густо... ждёмс 1.10... фпс в городе вроде как и хороший под соточку но статеры херачат каждые 2 метра и оперативу с видео памятью всю в нулину сжирает с дальнейшими вылетами... Таких бесячих статтеров даже в обливионе не было учитывая его оптимизацию и то что там урина пятая еще и в миксе с беседковским чудо движком.

5
Алексей13рус

лок фпс на 60 ставь и все, в городе стабильно 60, статеры редки, карта пашет на ультрах в 2к 40% нагрузки - 4070.

1
Fiesta02

молодцы конечно, работают, стараются. Но я пожалуй подожду еще патча 2 - 3. Не оптимизации (у меня мощное железо) а всего остального жду. Видно что игра сыровата во многих аспектах. А как допилят, сразу врываюсь

3
Вовка из Тридевятого

я не поянл а ссылка на сам патч ГДЕ?

2
Yak-Edward

Они уже и этот патч пропатчивают )))

2
MaliciousAcolyte

Эх... ребята, ну выпустили бы в ранний доступ, не было бы столько негатива у камрадов в ваш адрес.Большинство увидели только вложенную вами душу и потенциал игры.Как я уже говорил - ждём пол года примерно.

2
