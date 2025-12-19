Of Ash and Steel: Обновление 1.05 уже доступно - возвращаем пропавшие квестовые предметы

Долгожданный патч 1.05, который направлен исправить основные ошибки и баги игры связанные с исчезнованием квестовых ключевых предметов и неработающих квестов наконец-то вышел и доступен для скачивания.

При первом запуске версии 1.05 автоматически создается резервная копия сохранений старой версии, на всякий случай. При загрузке сохранения старой версии (до 1.05) произойдет несколько важных вещей:

Запустится скрипт восстановления пропавших квестовых предметов (в фоновом режиме) Произойдет автосохранение с обновлением текущего сохранения до версии 1.05 с новой логикой сохранения и загрузки. Все последующие сохранения текущей сессии будут уже с обновленным загрузчиком.

Пропавшие квестовые предметы

При первой загрузке на версии 1.05 скрипт попробует восстановить все исчезнувшие из мира квестовые предметы проверяя наличие их в инвентаре и по некоторым другим косвенным признакам вроде начала или завершения квеста.

Если по какой-то причине скрипт отработал не до конца и вы все еще не видите нужный предмет в инвентаре, воспользуйтесь командой spawnitem (об отладочных командах чуть ниже).

Это актуально только при загрузке сохранения версии 1.04, где предметы уже пропали в сохранении. В новой игре на 1.05 такой проблемы быть не должно.

Убитые квестовые NPC

Если вы случайно убили сюжетного NPC раньше времени, воспользуйтесь командой setalivenpc - лучше всего вводить её на расстоянии от места смерти персонажа или после ввода команды отойти и войти в радиус появления NPC.

Ниже мы приложим список персонажей которых можно было убить раньше времени.

Ближайшие планы по следующим обновлениям

1.05b - Форма для репортов проблем внутри игры и автоматизированный репортер при крашах.

- Форма для репортов проблем внутри игры и автоматизированный репортер при крашах. 1.06 - Крафт: корректировка рецептов, создание и улучшение "Легенды", усиление двуручных топоров и молотов + некоторые улучшения исходя из полученной обратной связи (вроде возможности создавать сразу несколько предметов за раз).

- Крафт: корректировка рецептов, создание и улучшение "Легенды", усиление двуручных топоров и молотов + некоторые улучшения исходя из полученной обратной связи (вроде возможности создавать сразу несколько предметов за раз). 1.07 - Общий патч: фиксы по квестам, игровым механикам, ошибкам логики;

- Общий патч: фиксы по квестам, игровым механикам, ошибкам логики; 1.08 - Балансный апдейт: обновление и улучшение боевых механик которые либо работают не так как задумано изначально, либо с ними возникают проблемы.

Где-то к версии 1.10 мы должны подобраться к первым серьезным улучшениям которые влияют на использование оперативной и видеопамяти - это должно позитивно повлиять на скорость загрузки игры и стабильность в целом.

Полный список изменений в обновлении 1.05

Основные изменения

Полностью обновлена логика загрузчика, из-за которой при загрузке могли пропадать предметы;

Обновлена логика некоторых динамичных объектов, которая могла привести к наслоению объектов и лишнему мусору на уровне;

При первой загрузке на версии 1.04 (с патчем 1.05) скрипт попытается восстановить пропавшие квестовые предметы;

Поправлен дюп предметов-контейнеров в инвентаре;

Исправлено несколько утечек памяти при частой загрузке и сохранении;

Исправлено несколько ошибок, из-за которых игра могла неожиданно вылетать в городе.

Квесты

Шейд теперь забирает кольцо по первому заданию;

Дополнена логика Чугуна по квесту "Кто стучит не только киркой" если его обойти;

Дополнена логика квеста Чада на поиск его доспехов;

Джер теперь корректно завершает задачу при отдаче рецептов;

Дополнена логика работы квеста “Дело на пять минут” у персонажа Хуцут;

Дополнена логика поведения Хуцута по квесту "Дело на пять минут", он больше не может погибнуть при атаке монстров (начало квеста);

Если Хуцут погибает от враждебных животных, но квестовый компас сдан, то квест персонажа закрывается;

Дополнена логика проигрывания диалогов Маджара по вопросам о Рухе;

Скорректирована награда охотника Хальда;

Поправлена логика по квесту "Отбросы общества" при диалоге с персонажами Паскаль и Шай;

Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника;

Поправлена динамическая задача Короделиуса по созданию супер-зелья;

При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким выдаёт верную награду;

Поправлено имя свинки Стипе;

Дополнена квестовая логика Иржи по квесту Банкира;

Исправлена ошибка с мешочками Лиса;

Поправлена награда по квесту "Лучшая закуска в мире";

Поправлена награда по квесту "Шкуры для Густава";

Поправлены награды по квесту "Состязания охотников";

Поправлено условие у Брока по квесту когда урчит живот;

Поправлен один диалог с Горчицей;

Поправлена логика квеста "Горячие булочки Тибора";

Поправлена невозможность атаковать культистов в пещере;

Поправлено местоположение вражеских отрядов в финале;

Далар корректно удаляется из сцены после взаимодействия;

Поправлен один из вариантов диалогов с Хоганом который приводил к отключение торговли;

Скорректировано положение Пинкера в порту;

Поправлены условия для спасения Скиббса;

Удалена зона собственности в порту которая мешала поговорить с Крысой;

Ламберту добавлен тег несмертельного урона до момента конфронтации с ним (Новая игра);

Скорректировано время обращения у Детей Луны согласно распорядку дня;

Скорректирован диалог убеждения Плута через ПРЦ;

Скорректирован маршрут Ирвина по дороге из замка;

Загруженные квестовые интеракции при загрузке корректно отображают визуальные эффекты взаимодействия;

Поправлена строка диалогов обучения у Белтрана, Ирвина, Курта во время сюжетных решений;

Люцио, Годранк, Гораций и Венегас теперь корректно меняют внешность по ходу сюжета;

Поправлен диалога Плута с проверкой на ПРЦ;

Блада нельзя убить раньше времени (Новая Игра);

Поправлен диалог с Зезе касательно чесалки;

Поправлена загрузка решётки в шахтах в разных состояниях;

Добавлена анимация при взаимодействии с мертвым телом в шахтах;

Добавлена награда по квесту "Сломанный Мост";

Добавлена пропущенная запись в журнал Граго по квесту "Жажда знаний";

Добавлен распорядок дня для квестовых работников Альфарда;

Добавлен распорядок дня для Орика и Норки;

Поправлен диалог с Годранком который позволял дважды сообщить о взятии форта и вернуться в 3 главу;

Поправлена реплика Талгата которая могла привести к застреванию персонажа в диалоге;

Исправлено несколько стражников у которых торчат волосы через шлем;

Поправлен небольшой визуальный глитч у камня в шахтах;

Закрыт маленький проход в шахты через щель над воротами;

Добавлен дополнительный способ выбраться из катакомб в долине;

Поправлено взаимодействие с сетью по квесту “Рыбный День”;

Убран тег неуязвимости у грибника.

Игровой процесс

Если атаковать стражника его союзники придут к нему на помощь;

Поправлены новые точки отдыха по высоте;

При использовании зелий лечения в бою персонаж теперь может двигаться, сама анимация ускорена на 25%;

Немного обновлена логика рычагов;

“Легенда” теперь корректно выбирает тип добивания в зависимости от того двуручный он или одноручный;

Поправлено отображение нескольких бойцов Ранты;

Поправлено местоположение открытия карты на башне Вольных Охотников чтобы оно не пересекалось с флагом;

Исправлен свап предметов экипировки (когда смена разных слотов приводила к дупликации или замене);

Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия при отсутствии навыка;

Арбалеты снова работают как должны;

Сумма штрафа снижена на 75% (временно);

NPC теперь корректно реагируют на кражу предметов (дерутся или зовут стражу);

Страже добавлен вражеский тег бандитов;

Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста который не давал запрыгнуть на камень с растением;

Исправлено автоматические применение факела при покупке их у торговцев;

Поправлен урон от хедшотов для луков и арбалетов;

В два раза увеличена крепкость отмычек;

Добавлен цикл анимации после рыбалки;

Используемый факел продолжает использоваться после загрузки;

Хранилище и стойки оружия корректно сохраняют предметы;

Исправлен урон от кровотока который наносят монстры;

Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города;

Персонажи которые следуют за игроком теперь отходят от него если подойти в упор к ним (на случай застревания в узких проходах);

Поправлено отображение двуручного меча "Легенда" в катсценах;

Скорректирована навигационная меш у городских ворот которая мешала отряду пройти внутрь;

Поправлено несколько лестниц летающих в воздухе;

Поправлено несколько висящих в воздухе ловушек;

Увеличена дистанция карманного воровства (раньше, если персонаж немного двигался, это могло прервать процесс кражи раньше времени);

Черепахи больше не рейд-боссы, они корректно пробиваются тяжелыми атаками;

В ночлежке теперь есть кровать для игрока;

Ирвин даёт полный опыт при убийстве монстров;

Снижено здоровье у Кригса в Ранте;

Если брошенный факел на земле еще горит - его можно поднять;

Снижена интенсивность эффекта Красного Неба;

Снижена интенсивность туманной погоды на болотах;

Немного пересмотрен опыт за монстров более высокого тира в своём классе: разница между молодыми и обычными особями значительно увеличена;

Поправлен рецепт пирожка с капустой;

Поправлен вылет при использовании хряка контрабандистов;

Поправлена анимация болотной мухи которая отправляла её в космоc;

Штраф за драку без причины теперь корректно начисляется;

Поправлен шанс появления в пуле диалогов у NPC обсуждения последних слухов;

Доски с объявлениями корректно обновляют ежедневные задания гильдии могильщиков;

Поправлена коллизия фоторежима;

Густав теперь так же учит редким трофеям.

Звук и музыка

Звуковой файл завершения боя перенесён в категорию боевой музыки (теперь его ползунок влияет на громкость);

Назначены корректные классы для звуков которые не реагировали на слайдер громкости.

Мир

Исправлено несколько интеракций для NPC.

Поправлена пост-обработка на болотах.

Улучшения игрового процесса

Стража теперь показывает сумму штрафа при аресте;

Штраф показывается при совершении преступления;

Добавлены специальные места для перемотки времени (они позволяют пропустить время и расположены во всех ключевых локациях, однако они не восстанавливают здоровье и усталость и немного снижают голод и жажду);

Добавлен новый коллайдер для торговцев для взаимодействие с ними через прилавки;

Кнопка скупки обозначается отдельным цветом и показывает сверху покупаемые вещи.

Добавлена детализированная карта-стенд в городе;

При ЛВК 30+ замки взламываются автоматически.

UI\UX

Немного скорректирована камера цирюльника;

Игрок скрывается перед досками объявлений чтобы не попадать в кадр;

SpaceBar позволяет поставить катсцену на паузу;

Быстрые и автосохранения теперь отсортированы по дате;

Добавлена кнопка “продолжить” в главном меню и при смерти которая загружает последнее сохранение;

Добавлено отображение урона от эффекта кровотечения у противников;

Дополнена логика в торговле — пустые слоты должны сдвигаться в сторону пустой ячейки чтобы избежать дюпа предметов;

Обновлён HUD полоски здоровья — убрана отметка усталости, которая раньше отвечала за выносливость, а сейчас за неё отвечает жажда;

Поправлено отображение стрел в боевой режиме;

Записки с доски объявлений можно снять кликом мыши по кнопке;

Предметы которые являются чьей-то собственностью теперь отмечены красным;

Имена персонажей отображаются в субтитрах диалогов;

Улучшено отображение в режиме Ранта (21:9);

Улучшено отображение героя в подборе колоды Ранты (21:9);

Улучшено отображение карты (21:9);

Улучшено отображение инвентаря (21:9);

Улучшено отображение журнала (21:9);

Улучшено отображение рыбалки (21:9);

Улучшено отображение лагеря (21:9);

Улучшено отображение большинства рабочих станков (21:9);

Добавлено время суток на компасе.

Локализация:

Поправлена локализация лопаты на разных языках

Отладочная консоль (Shift + F12)

Если у вас возникли проблемы с пропавшими предметами или убитыми NPC, отладочная консоль может помочь вам продолжить игру. Воспользуйтесь следующими командами.

Вы можете найти список ID персонажей и предметов в этой таблице.