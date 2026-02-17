Of Ash and Steel: Обновление 1.06 уже доступно

Оптимизация производительности и инвентаря, переработанные телепорты, исправление квестов и многое другое!

Привет!

Патч 1.06 доступен для загрузки. Мы продолжаем работать над исправлениями известных ошибок и добавлением различных улучшений в игровой процесс.

Основные изменения в патче 1.06:

Обратная связь и сообщения об ошибках

Форма отправки репорта из меню. Через неё можно отправить сообщение об ошибке и приложить текущее сохранение, используя чекбокс при отправке. Сам чекбокс доступен только из игровой сессии. Форма берёт последнее ручное или быстрое сохранение.

Crash Reporter при вылете из игры. Он отправляет информацию напрямую к нам, вместе с нужным .dmp файлом, если вы нажали Send в момент его появления. По возможности заполните информацию в текстовом блоке сверху и опишите момент с крашем — это даст нам больше контекста.Примечание: мы добавим локализацию на другие языки позднее.

Оптимизация

Одна из самых объёмных задач, которую мы решаем на текущий момент — это оптимизация работы с памятью. На текущий момент есть три больших направления: статичные модели, персонажи и мусор, который со временем накапливается в файлах сохранений.

В текущем патче нам удалось оптимизировать все статичные модели, выиграв от 30% до 50% от их занимаемой памяти, без ущерба визуальной части (по сути отключив неиспользуемые буферы). Сама игра при этом стала занимать меньше месте на несколько гигабайт.

Следующим большим шагом будет оптимизация как самих персонажей так и способа работы с памятью, что должно ещё больше снизить нагрузку на память. Мы уже в процессе реализации нового подхода и он не заставит себя долго ждать.

Еще один из элементов оптимизации - работа с разным мусором, который игра накапливает по ходу прохождения. Вы, наверное, замечали, как с каждым часом игры размер сохранения немного увеличивается, а скорость загрузки повышается. При длительной сессии размер мог увеличиться с 5-6 мб до 17 мб. Причиной оказались хранящиеся в памяти “мёртвые” позы персонажей. Теперь игра очищает эти данные после первого сохранения на новом патче и размер файла вернётся в норму.

Мы также дополнили работу инвентаря, чтобы он мог собирать в стак одинаковое оружие, кольца и амулеты, а так же автоматически снижал количество слотов до нужного количества. Помимо удобства организации, это так же позитивно повлияло на стабильность в целом. Осталось еще несколько узких мест при работе с инвентарем, включая некоторые ситуации с утечкой памяти, при огромном объёме предметов у торговцев (частично решается стаками) - мы работаем над решением этой проблемы.

Мы продолжаем работать над оптимизацией города. Была решена проблема с большей частью вылетов на торговой площади в дневное время. Сейчас у нас в приоритете моменты, связанные с подергиваниями экрана или так называемыми “микростаттерами”.

Обновленная система телепортов

Мы переработали систему телепортации в игре. Теперь вы можете выбрать точку назначения из уже обнаруженных телепортов.

Чтобы добавить новый телепорт на карту, достаточно просто подойти и активировать его один раз. По умолчанию вам доступен якорный телепорт в пригороде.

Отображение достижений в главном меню

Мы финализировали систему достижений в главном меню, и теперь вы можете увидеть достижения героя на последнем активном сохранении — от персонажей в лагере, до различных мелких деталей, включая разные побочные ветки квестов.

Помните, что игра всегда создает резервную копию сохранений при выходе каждого нового обновления. Вы также можете вернуться к предыдущей версии игры, воспользовавшись меню выбора версии в Steam.

Полный список изменений в патче 1.06

Квесты

Поправлен диалог с Горахом при загрузке в котором можно было оказаться в запертой клетке навсегда.

Добавлена возможность сдать посылку Рогвольду по квесту "Большая доставка" если Освальд был убит.

если Освальд был убит. Добавлена награда Освальда по квесту "Когда не клюёт".

Поправлен вариант диалога (ПРЦ) с Пинкером в финальном разговоре.

Поправлен диалог у Буна, когда нашли все тела хладоборцев.

Поправлен ID у предмета "Одежда Аристократа" которую можно купить у Дилиса.

Награда Риты за кольцо выдаётся в нужный момент.

Поправлен распорядок дня у Люцио после доклада Анхелю.

Поправлен диалог с Вальдо по подсчету бочек.

Добавлена запись в журнал по квесту "Гнилое дело".

Квест "Пропавший Скиббс" теперь нельзя взять раньше 2 главы.

теперь нельзя взять раньше 2 главы. Скиббс корректно забирает вещи по квесту "Большая вечеринка".

Вырезаны неактуальные диалоговые опции у Цепня.

Поправлен ID диалога у Цепня про ингредиенты.

Поправлена логика квестового камня в шахтах который мог стать неактивным при определённых условиях.

Добавлен фикс по квесту Патриса с убийством бандитов (если не появился третий).

По квесту "Навязчивый поклонник" диалог с Джубой теперь доступен сразу после начала слежки.

диалог с Джубой теперь доступен сразу после начала слежки. Увеличен диапазон ожидания Дастера. Теперь Дастер ждет игрока в порту с 16 до 24.

Квест "Гнилое дело" теперь закрывается корректно.

теперь закрывается корректно. Исправлена ошибка, когда квест "Меч Мордекая" можно было закрыть раньше времени.

можно было закрыть раньше времени. Исправлен баг, когда по Ламберту не проходил урон во время квеста "Странные кристаллы" .

. Пегаса больше нельзя атаковать, чтобы исключить ситуацию с тем, что игроки оказывались запертыми в хранилище форта.

Исправлена ошибка, когда во время квеста "Странные кристаллы" Девин был недоступен для диалога.

Девин был недоступен для диалога. Исправлена ошибка по квесту "Припасы для лагеря" . Теперь требуемые по квесту предметы подсчитываются корректно.

. Теперь требуемые по квесту предметы подсчитываются корректно. Исправлена проблема с сундуком по квесту "Поставщик самогона" . Теперь сундук доступен к взаимодействию только после старта квеста. Включена интеракция для тех, кто уже взял квест, но сундук был открыт ранее.

. Теперь сундук доступен к взаимодействию только после старта квеста. Включена интеракция для тех, кто уже взял квест, но сундук был открыт ранее. По квесту "Дорогой травника" требуемые для выполнения квеста травы приведены в соответствие с текстовым описанием квеста. Не квестовая скупка трав Одрика теперь доступна только после выполнения квеста.

требуемые для выполнения квеста травы приведены в соответствие с текстовым описанием квеста. Не квестовая скупка трав Одрика теперь доступна только после выполнения квеста. Эрик и Джоанна не появляются до старта задачи от Чада.

Квест "Свежая кровь" от Скарлетт теперь доступен только с 3 главы, чтобы исключить попадание Виолы в верхний квартал до выполнения квеста "Вступление в Орден Семи" .

от Скарлетт теперь доступен только с 3 главы, чтобы исключить попадание Виолы в верхний квартал до выполнения квеста . Исправлена проблема, когда рычаг в доме Граго становился неактивным после загрузки игры.

Добавлен фикс, который закрывает задачу по квесту "Большая стройка Радима" в ситуации, когда появились не все дезертиры.

в ситуации, когда появились не все дезертиры. Исправлена ситуация, когда по квесту "Пустые тарелки" у Стипе появлялись не все короеды.

у Стипе появлялись не все короеды. По квесту "Булочки для Тибора" исправлена ошибка, когда Берта выбегала из дома во время драки с Фишером.

исправлена ошибка, когда Берта выбегала из дома во время драки с Фишером. Исправлена ошибка, когда по квесту "Дело на пять минут" по дороге с маяка можно было убежать вперед Хуцута и убить бандитов.

по дороге с маяка можно было убежать вперед Хуцута и убить бандитов. Исправлена ошибка, когда по квесту "Проблемный дом" в журнал попадали записи с другого квеста. Добавлены записи в журнал по квесту "Трофеи настоящего воина".

в журнал попадали записи с другого квеста. Добавлены записи в журнал по квесту В соответствии с диалогами Фарлаф при первой встрече угощает героя пивом.

Исправлена ошибка, когда у Чугуна не были доступны диалоги по квесту "Кто стучит не только киркой" , в случае, когда квест с булавой не выполнен.

, в случае, когда квест с булавой не выполнен. Победа над Фехтом теперь засчитывается только после нашего согласия на драку.

Исправлена ситуация, когда по квесту "Рыбак рыбака" можно было убежать от браконьеров и продолжать квест только через штраф.

можно было убежать от браконьеров и продолжать квест только через штраф. Исправлена ситуация, когда в некоторых ситуациях нельзя было дать лекарство Марвину.

Квест "Плохой район" теперь можно выполнить независимо от выполнения квеста "Проклятые земли".

теперь можно выполнить независимо от выполнения квеста При инициации драки с Эдвином с него снимается неуязвимость.

Скорректировано положение Торна (мужик в камне).

Геймплей

Оптимизирована работа инвентаря и добавлены стаки для оружия.

Исправлены телепорты, которые могли оставить героя в буферной зоне.

Поправлена ошибка логики при которой стража могла начать атаковать героя при драке с другими NPC.

Значительно уменьшена интенсивность света у досок объявлений и городской карты.

Имя персонажа в диалоге больше не отображается если субтитры были отключены.

Требования автовзлома сундуков теперь отличается исходя из сложности замка:

30 (Лёгкий);

40 (Средний);

50 (Сложный).

30 (Лёгкий); 40 (Средний); 50 (Сложный). Добавлена кровать в шахтах.

Скорректирована стоимость молитвы за бонусы у алтаря.

Двери теперь могут открыть только персонажи.

В главном меню теперь корректно отображаются все достижения героя (включая скрытые).

Исправлен рецепт плавки золота из драгоценностей.

Исправлены некорректные ID предметов в луте некоторых монстров: пустые бутылки, пиво, вино, водка и травы, которые не учитывались в крафте.

Добавлено по дополнительному варианту всех рецептов здоровья без использования грибов.

Стойки у меча Легенда меняются без инверсии.

меняются без инверсии. При повторном крафте Легенды автоматически удалятся все дубли Легенды (на случай если в инвентаре их было больше 1).

автоматически удалятся все дубли Легенды (на случай если в инвентаре их было больше 1). Двуручные ножны Легенды теперь корректно открываются и закрываются.

теперь корректно открываются и закрываются. Поправлена физика белой ленты на мече Легенда .

. Добавлена анимация для двуручных ножен Легенды.

Скорректирована физика аксессуаров для двуручных ножен Легенды.

Скорректирован неверный рецепт плавки слитка для Легенды , который не требовал наличия меча и приводил к дублям.

, который не требовал наличия меча и приводил к дублям. Легенда корректно повышает урон при заточке.

корректно повышает урон при заточке. Легенда корректно повышает свой уровень при заточке свыше 33+.

корректно повышает свой уровень при заточке свыше 33+. Исправлена ошибка, при которой кнопка "Продолжить" могла не загружать сохранения, созданные после 21 декабря 2025 года.

На Арене убрана маленькая тележка которую можно было легко использовать для эксплойтов ИИ.

Исправлена ошибка из-за которой короед переставал подбирать предметы после сохранения.

Поправлена ошибка при которой подбор предметов не завершался корректно и приводил к дубликации.

Перк “мастер-взломщик” теперь применяется и при авто взломе замков.

Сломанная отмычка больше не обнуляет прогресс взлома сундука если у игрока есть ещё отмычки.

Быстрая сортировка предметов (через F) теперь корректно работает в инвентаре игрока и в хранилище.

Улучшения

Добавлена возможность крафта сразу нескольких предметов за раз.

При крафте учитывается всё оружие в инвентаре.

Добавлена возможность "заточки" топоров и булав.

При усилении Легенды можно выбрать оружие, которое будет использовано.

можно выбрать оружие, которое будет использовано. Переработана логика работы телепортов. Теперь можно выбрать точку телепорта при использовании магических порталов на карте (для открытия новых мест необходимо один раз подойти к магическому порталу).

Обновлена логика появления NPC-статистов в городе, которая могла нагружать систему больше нужного, даже когда их нет в кадре.

Оптимизировано большое количество статик мешей: это должно немного помочь с использованием RAM и VRAM и стриминге локаций — следующие на очереди персонажи которые сейчас используют большое количество памяти.

Теперь в плавильне можно сплавить любое оружие, кроме легендарного.

UI

Скорректировано отображение времени сохранения.

Скорректировано отображение времени в игре.

Поправлен Aspect Ratio при взаимодействии с картой города (21:9).

Добавлена небольшая подсветка для стендов карты города.

Карта города больше не реагирует на нажатия кнопок мыши.

Отладочная консоль

Добавлено/обновлено несколько новых команд: