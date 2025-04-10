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Of Ash and Steel 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.4 65 оценок

Of Ash and Steel перешла на финальный этап: тестирование, дополнительная оптимизация и полировка

Shaxter Shaxter

Создатели Of Ash and Steel поделились хорошими новостями — основная разработка игры закончена. Теперь команда приступила к финальному этапу: тестированию, оптимизации и всяким мелким доработкам. По словам самих разработчиков, это было то ещё приключение для их молодой команды, но теперь, когда финиш уже виден, им стало «дышаться гораздо легче».

А чтобы не быть голословными, они поделились внушительной статистикой своего проекта:

  • 300+ квестов;
  • 30000+ строк диалогов;
  • 270+ единиц брони, одежды и побрякушек;
  • 180+ видов оружия;
  • 30+ разных монстров;
  • 200+ рецептов крафта;
  • 3 уникальных питомца;
  • 5+ часов игровой музыки;
  • 50+ закопанных сокровищ;
  • 80+ случайных событий в мире;
  • И, конечно же, 1 владыка короедов.

Разработчики также собираются устроить рекламную кампанию, чтобы рассказать об игре как можно большему числу потенциальных игроков. Обещают делиться подробностями сюжета и новых игровых механик.

Если вам уже интересно, то игру можно добавить в список желаемого в Steam.

23
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Anglerfish

Выглядит интересно, добавил в вишлист.

3
sa1958

Хорошо.

2
borsic

Ждём.

1
Skvizgar

Давно пора уж тогда геймплей полноценный показать, раз уж игра на стадии полировки, то бишь в целом готова.

0
Бенедикт Вольфрамович

Это та игра с прикольным лайв-экшн трейлером, но всратым геймплеем?

0
SERgik 777

Графа похоже как в ведьмаке 3 , ей бы интересный сюжет с квестами , тогда норм

0
Алекс Рейлор

Магии нет, так что мимо.

-6
borsic

Так голубчик, в KDD 2 нет магии, почему игра в любимых? Непорядок.

7
Алекс Рейлор borsic

Из-за Птачека и романа с ним)

-2
Skvizgar Алекс Рейлор

Блин...я в ведьмака только из за Золтана играл.

0
Rаyden Skvizgar

Золтан Кулл? Так он же вроде в Д3 живет.

0
Skvizgar Rаyden

В Д3 давно уже никто не живет.

0