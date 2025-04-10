Of Ash and Steel перешла на финальный этап: тестирование, дополнительная оптимизация и полировка

Создатели Of Ash and Steel поделились хорошими новостями — основная разработка игры закончена. Теперь команда приступила к финальному этапу: тестированию, оптимизации и всяким мелким доработкам. По словам самих разработчиков, это было то ещё приключение для их молодой команды, но теперь, когда финиш уже виден, им стало «дышаться гораздо легче».

А чтобы не быть голословными, они поделились внушительной статистикой своего проекта:

300+ квестов;

30000+ строк диалогов;

270+ единиц брони, одежды и побрякушек;

180+ видов оружия;

30+ разных монстров;

200+ рецептов крафта;

3 уникальных питомца;

5+ часов игровой музыки;

50+ закопанных сокровищ;

80+ случайных событий в мире;

И, конечно же, 1 владыка короедов.

Разработчики также собираются устроить рекламную кампанию, чтобы рассказать об игре как можно большему числу потенциальных игроков. Обещают делиться подробностями сюжета и новых игровых механик.

Если вам уже интересно, то игру можно добавить в список желаемого в Steam.