Of Ash and Steel перешла на финальный этап: тестирование, дополнительная оптимизация и полировка

Создатели Of Ash and Steel поделились хорошими новостями — основная разработка игры закончена. Теперь команда приступила к финальному этапу: тестированию, оптимизации и всяким мелким доработкам. По словам самих разработчиков, это было то ещё приключение для их молодой команды, но теперь, когда финиш уже виден, им стало «дышаться гораздо легче».
А чтобы не быть голословными, они поделились внушительной статистикой своего проекта:
- 300+ квестов;
- 30000+ строк диалогов;
- 270+ единиц брони, одежды и побрякушек;
- 180+ видов оружия;
- 30+ разных монстров;
- 200+ рецептов крафта;
- 3 уникальных питомца;
- 5+ часов игровой музыки;
- 50+ закопанных сокровищ;
- 80+ случайных событий в мире;
- И, конечно же, 1 владыка короедов.
Разработчики также собираются устроить рекламную кампанию, чтобы рассказать об игре как можно большему числу потенциальных игроков. Обещают делиться подробностями сюжета и новых игровых механик.
Если вам уже интересно, то игру можно добавить в список желаемого в Steam.
Выглядит интересно, добавил в вишлист.
Хорошо.
Ждём.
Давно пора уж тогда геймплей полноценный показать, раз уж игра на стадии полировки, то бишь в целом готова.
Это та игра с прикольным лайв-экшн трейлером, но всратым геймплеем?
Графа похоже как в ведьмаке 3 , ей бы интересный сюжет с квестами , тогда норм
Магии нет, так что мимо.
Так голубчик, в KDD 2 нет магии, почему игра в любимых? Непорядок.
Из-за Птачека и романа с ним)
Блин...я в ведьмака только из за Золтана играл.
Золтан Кулл? Так он же вроде в Д3 живет.
В Д3 давно уже никто не живет.