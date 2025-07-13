Of Ash and Steel получила первый патч - разработчики быстро отреагировали на жалобы игроков

Российская RPG Of Ash and Steel, вдохновлённая классической «Готикой», обзавелась первым патчем всего через сутки после старта открытого тестирования. Студия Fire & Frost оперативно учла отзывы игроков и устранила ряд проблем, мешающих прохождению.
Обновление принесло важные технические улучшения: добавили полноценный выбор режима экрана, исправили баги с контроллером и повысили отзывчивость мыши. Также устранены критические ошибки — например, теперь герой не застревает с мечом после катсцен, а квесты нельзя сломать, зайдя в ключевой дом раньше времени.
Разработчики взялись и за менее заметные, но не менее раздражающие недочёты: починили баг с лутом через стены, сбои коллизий и интерфейсные наложения.
Напомним, Of Ash and Steel вышла в закрытый тест 10 июля. В игре вас ждёт суровая история картографа, закинутого на таинственный остров Грейшафт, где каждое решение влияет на мир.
даже после патча очень многое сломано либо работает криво.
боёвка - отдельная тема. моё почтение.
но все равно инстабай. с атмосферой и миром разработчики попали в десятку. грех не поддержать.
возможно будет даже лучше рмк Г1
Так все баги, которые встретишь нужно в тикете после прохождения описать. Команда небольшая, сами все баги не отловят.
уже сделано 👌
Да ладно? А что, так можно было? Не выпускать в релиз сырой продукт, а сначала проводить тестирование? ЕА, Юбисофт и прочие в курсе?
Так они так и делают. Только об этом знают только они.