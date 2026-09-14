Of Ash and Steel выйдет на консолях вместе с DLC Shattered Faith - российскую RPG расширят магией и новыми локациями

Фэнтезийная RPG с открытым миром Of Ash and Steel доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series, а разработчики из Fire & Frost одновременно работают над новым DLC Shattered Faith. Даты выхода консольных версий и дополнения пока не объявлены. Игра уже доступна на ПК через Steam и GOG с ноября 2025 года.

Of Ash and Steel предлагает классическую формулу ролевой игры с исследованием большого мира без привычных маркеров, которые указывают каждый следующий шаг. Игрокам предстоит самостоятельно искать сокровища, скрытые локации, побочные задания и боссов, постепенно развивая героя в трёх направлениях: «Выживание», «Ремесло» и «Война».

Система развития также влияет на отношение окружающих к персонажу. Начав путь в роли нищего, герой может постепенно заслужить уважение жителей и превратиться в одну из самых влиятельных фигур острова. В сражениях используются разные стойки и типы оружия, а эффективность персонажа зависит не только от характеристик, но и от умения игрока защищаться, рассчитывать атаки и использовать окружение.

DLC Shattered Faith значительно расширит игру. Дополнение отправит героя в неизведанные районы Грейшафта, добавит шесть новых локаций, более 50 случайных событий, новых существ и отдельный класс оружия — топорище. Также появятся две школы магии, новые заклинания, зачарование оружия и способности, позволяющие перемещаться по миру необычными способами.

Среди дополнительных занятий окажутся создание собственной гильдии и карточная игра. Таким образом, Shattered Faith не просто продолжит историю, а расширит основные возможности Of Ash and Steel за счёт новых способов исследования, развития персонажа и ведения боя.

Of Ash and Steel выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в будущем. Дата релиза консольных версий и DLC Shattered Faith пока не объявлена.