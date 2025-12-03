Отечественная "Готика" Of Ash and Steel готовится к крупнейшему обновлению с исправлением ошибок

Студия Fire & Frost поделилась подробностями о ходе работы над патчем версии 1.05 для своей ролевой игры Of Ash and Steel. Разработчики признали, что выпуск обновления задерживается из-за фундаментальных проблем с системой сохранений, но пообещали, что ожидание окупится стабильностью игры.
Как сообщили авторы, текущая система сохранений оказалась «очень хрупкой», что приводило к дублированию предметов, их исчезновению и даже клонированию NPC. Чтобы решить эту задачу, к работе были привлечены сторонние опытные специалисты. Их цель — не просто починить механику, но и гарантировать, что старые сохранения игроков, наигравших десятки часов, будут корректно работать на новой версии без потери прогресса.
Параллельно ведется работа над оптимизацией потребления оперативной и видеопамяти, что должно устранить вылеты и деградацию FPS в тяжелых сценах, а также улучшить совместимость со Steam Deck в будущем. Важным нововведением патча 1.05 станет появление системной панели (консоли), с помощью которой игроки смогут самостоятельно «лечить» сломанные квесты, добавлять квестовые предметы или оживлять важных NPC, не начиная игру заново.
Ниже представлен предварительный список исправлений, которые войдут в обновление 1.05 (список может пополниться к релизу):
Квесты:
- Дополнена логика работы квеста «Дело на пять минут» у персонажа Хуцут.
- Хуцут больше не может погибнуть при атаке монстров по квесту «Дело на пять минут». Если он погибает от враждебных животных после сдачи квеста, задание корректно закрывается.
- Дополнена логика диалогов Маджара по вопросам о Рухе.
- Скорректирована награда охотника Хальда.
- Поправлена логика в квесте «Отбросы общества» при диалоге с Паскалем и Шай.
- Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника, а также динамическая задача по созданию супер-зелья.
- При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким теперь выдаёт верную награду.
- Поправлено имя свинки Стипе.
- Дополнена логика Иржи по квесту Банкира.
- Исправлена ошибка с мешочками Лиса.
- Поправлены награды в квестах: «Лучшая закуска в мире», «Шкуры для Густава», «Состязания охотников».
- Поправлено условие у Брока по квесту, когда урчит живот.
- Исправлен диалог с Горчицей.
- Поправлена логика квеста «Горячие булочки Тибора».
- Устранена невозможность атаковать культистов в пещере.
Геймплей:
- Исправлен свап предметов экипировки (смена слотов больше не приводит к дубликации).
- Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия без навыка.
- Арбалеты снова работают корректно.
- Сумма штрафа временно снижена на 75%.
- NPC теперь адекватно реагируют на кражу (нападают или зовут стражу).
- В городе добавлена детализированная карта-стенд.
- Страже добавлен вражеский тег бандитов.
- Исправлен путь к сохранениям Steam Cloud.
- Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста, мешавший запрыгнуть на камень.
- Исправлено автоматическое применение факела при покупке у торговцев (используемый факел теперь не гаснет после загрузки).
- Поправлен урон от выстрелов в голову для луков и арбалетов.
- Прочность отмычек увеличена в два раза.
- Добавлен цикл анимации после рыбалки.
- Хранилище и стойки оружия теперь корректно сохраняют предметы.
- Исправлен урон от кровотечения, наносимый монстрами.
- Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города.
- Спутники теперь отходят от игрока, если подойти к ним вплотную (для избежания застревания в узких проходах).
Интерфейс (UI/UX) и другое:
- Пробел (SpaceBar) позволяет поставить катсцену на паузу.
- Добавлено отображение урона от кровотечения у противников.
- Дополнена логика в торговле: пустые слоты сдвигаются.
- Обновлен HUD здоровья: убрана отметка усталости (теперь за нее отвечает жажда).
- Поправлено отображение стрел в боевом режиме.
- Записки с доски объявлений снимаются кликом мыши.
- Чужие предметы теперь отмечены красным цветом.
- Звуковой файл завершения боя перенесен в категорию боевой музыки.
- Поправлена локализация слова «лопата» на разных языках.
Как сообщается, после выхода обновления 1.5 команда автором сможет выпускать патчи гораздо быстрее. К тому моменту, система сохранений будет менее чувствительна к апдейтам.
Игра хороша. Душевная. Монетка ушла разрабам, спасибо за вечера
Это уж точно намного лучше Смуты и Земского собора
это не самое большое достижение, если честно))
Эта игра даже лучше Элекса 1 и 2 части, нынешние "Пираньи" скатились уже... ниже инди проектов-))
Я вообще рад что наши сделали хоть что то нормальное и искренне не понимаю тех кто хвалит Смуту и Земский собор
разработчики:мы вдохновлялись готикой,игрожур:"ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГОТИКА...." ; е..ый стыд
Очень нравится исследовать мир, квесты интересные. Однозначно буду проходить второй раз за другой билд и фракцию.
Хуцут больше не может погибнуть при атаке монстров по квесту «Дело на пять минут». Если он погибает...
Ну а самое главное надо что бы вылеты убрали. И было бы хорошо если бы работу геймпада нормально доработали,на геймпаде можно нормально только бегать. А количество багов на геймпаде и моменты где он вообще не работает даже влень перечислять,вести бой вообще невозможно так как скилы не работают. Хотя говорили что геймпад от Xbox будет норм работать
там косяков в игре как в сталкере или киберпанке на выходе, исправлять год-полтора будут. Этот патч - как слону дробина. А жаль, я игру очень ждал, обожаю готики и прочие райзены.
всей игры?
Ну багов там воз и тележка в форме 200-вагонного состава с прицепом.
То, что Хуцут не погибает - это прекрасно (хотя дальше ясно, что погибает)), но когда ты протыкаешь шпагой выделенного противника, а на обратном движении твой гений фехтования режет своих союзников, тусующихся рядом с монстриком и агрит их на себя - это нормально?))) Я еще понимаю взмах двуручником, тут как бы кто не спрятался - пусть лежат, но сохраняться перед каждой фигней - напрягает.
Про радиус учета дистанции до твоего персонажа тоже пока ничего не сказано: когда он в группе идет, отошел вперед больше чем на "3 метра", и ведущий тебя Хуцут остановился, ждет, а другой персонаж, например, Охотник из пригорода, может утопать метров на 30 в кусты, и только речь его идет субтитрами. Телепат, видимо)
А больше всего бесит работа NPC: утром встали, повалялись, вышли на службу (4 часа), потом в кабак или еще куда пропадают, потом вечер, ночь, утро и снова 4 часа. А промотать время нельзя, только бежать до коек, которые фиг знает где.
Ну и размещение точек перехода и NPC: Рафаэль на мосту, обслуживает квест по хищению на таможне, но он локально – в городе, чтобы с ним поговорить 10 сек нужно пройти 2! загрузки. Зачем? Почему не перенести его поближе к таможне, а если он там обслуживает другие квесты, не выдать его реплику какому-нибудь стражнику со стороны таможни?
ну и помои
нашим бы лишь бы НАШЫ ИГРА и готовы жрать любой пятикратно переваренный кал типа этого поделия или смуты лол
Эх, ребята, зачем же вы выпускаете сырой продукт, ладно бы там были некритические баги, но у многих из инвентаря пропадают квестовые предметы и куча других серьезных багов. Как прикажете в такое играть?