Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 300 оценок

Отечественная "Готика" Of Ash and Steel готовится к крупнейшему обновлению с исправлением ошибок

Gutsz Gutsz

Студия Fire & Frost поделилась подробностями о ходе работы над патчем версии 1.05 для своей ролевой игры Of Ash and Steel. Разработчики признали, что выпуск обновления задерживается из-за фундаментальных проблем с системой сохранений, но пообещали, что ожидание окупится стабильностью игры.

Как сообщили авторы, текущая система сохранений оказалась «очень хрупкой», что приводило к дублированию предметов, их исчезновению и даже клонированию NPC. Чтобы решить эту задачу, к работе были привлечены сторонние опытные специалисты. Их цель — не просто починить механику, но и гарантировать, что старые сохранения игроков, наигравших десятки часов, будут корректно работать на новой версии без потери прогресса.

Параллельно ведется работа над оптимизацией потребления оперативной и видеопамяти, что должно устранить вылеты и деградацию FPS в тяжелых сценах, а также улучшить совместимость со Steam Deck в будущем. Важным нововведением патча 1.05 станет появление системной панели (консоли), с помощью которой игроки смогут самостоятельно «лечить» сломанные квесты, добавлять квестовые предметы или оживлять важных NPC, не начиная игру заново.

Ниже представлен предварительный список исправлений, которые войдут в обновление 1.05 (список может пополниться к релизу):

Квесты:

  • Дополнена логика работы квеста «Дело на пять минут» у персонажа Хуцут.
  • Хуцут больше не может погибнуть при атаке монстров по квесту «Дело на пять минут». Если он погибает от враждебных животных после сдачи квеста, задание корректно закрывается.
  • Дополнена логика диалогов Маджара по вопросам о Рухе.
  • Скорректирована награда охотника Хальда.
  • Поправлена логика в квесте «Отбросы общества» при диалоге с Паскалем и Шай.
  • Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника, а также динамическая задача по созданию супер-зелья.
  • При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким теперь выдаёт верную награду.
  • Поправлено имя свинки Стипе.
  • Дополнена логика Иржи по квесту Банкира.
  • Исправлена ошибка с мешочками Лиса.
  • Поправлены награды в квестах: «Лучшая закуска в мире», «Шкуры для Густава», «Состязания охотников».
  • Поправлено условие у Брока по квесту, когда урчит живот.
  • Исправлен диалог с Горчицей.
  • Поправлена логика квеста «Горячие булочки Тибора».
  • Устранена невозможность атаковать культистов в пещере.

Геймплей:

  • Исправлен свап предметов экипировки (смена слотов больше не приводит к дубликации).
  • Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия без навыка.
  • Арбалеты снова работают корректно.
  • Сумма штрафа временно снижена на 75%.
  • NPC теперь адекватно реагируют на кражу (нападают или зовут стражу).
  • В городе добавлена детализированная карта-стенд.
  • Страже добавлен вражеский тег бандитов.
  • Исправлен путь к сохранениям Steam Cloud.
  • Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста, мешавший запрыгнуть на камень.
  • Исправлено автоматическое применение факела при покупке у торговцев (используемый факел теперь не гаснет после загрузки).
  • Поправлен урон от выстрелов в голову для луков и арбалетов.
  • Прочность отмычек увеличена в два раза.
  • Добавлен цикл анимации после рыбалки.
  • Хранилище и стойки оружия теперь корректно сохраняют предметы.
  • Исправлен урон от кровотечения, наносимый монстрами.
  • Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города.
  • Спутники теперь отходят от игрока, если подойти к ним вплотную (для избежания застревания в узких проходах).

Интерфейс (UI/UX) и другое:

  • Пробел (SpaceBar) позволяет поставить катсцену на паузу.
  • Добавлено отображение урона от кровотечения у противников.
  • Дополнена логика в торговле: пустые слоты сдвигаются.
  • Обновлен HUD здоровья: убрана отметка усталости (теперь за нее отвечает жажда).
  • Поправлено отображение стрел в боевом режиме.
  • Записки с доски объявлений снимаются кликом мыши.
  • Чужие предметы теперь отмечены красным цветом.
  • Звуковой файл завершения боя перенесен в категорию боевой музыки.
  • Поправлена локализация слова «лопата» на разных языках.

Как сообщается, после выхода обновления 1.5 команда автором сможет выпускать патчи гораздо быстрее. К тому моменту, система сохранений будет менее чувствительна к апдейтам.

illero

Игра хороша. Душевная. Монетка ушла разрабам, спасибо за вечера

12
Константин335

Это уж точно намного лучше Смуты и Земского собора

7
MovableAlbin

это не самое большое достижение, если честно))

1
Злой Дух Ямбуя

Эта игра даже лучше Элекса 1 и 2 части, нынешние "Пираньи" скатились уже... ниже инди проектов-))

2
Константин335 Злой Дух Ямбуя

Я вообще рад что наши сделали хоть что то нормальное и искренне не понимаю тех кто хвалит Смуту и Земский собор

1
InkubatorKlef

разработчики:мы вдохновлялись готикой,игрожур:"ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГОТИКА...." ; е..ый стыд

5
buddaset

Очень нравится исследовать мир, квесты интересные. Однозначно буду проходить второй раз за другой билд и фракцию.

1
best_nick_jokker

Хуцут больше не может погибнуть при атаке монстров по квесту «Дело на пять минут». Если он погибает...
Ну а самое главное надо что бы вылеты убрали. И было бы хорошо если бы работу геймпада нормально доработали,на геймпаде можно нормально только бегать. А количество багов на геймпаде и моменты где он вообще не работает даже влень перечислять,вести бой вообще невозможно так как скилы не работают. Хотя говорили что геймпад от Xbox будет норм работать

MovableAlbin

там косяков в игре как в сталкере или киберпанке на выходе, исправлять год-полтора будут. Этот патч - как слону дробина. А жаль, я игру очень ждал, обожаю готики и прочие райзены.

Alex40001
"к крупнейшему обновлению с исправлением ошибок"

всей игры?

Sergio11111

Ну багов там воз и тележка в форме 200-вагонного состава с прицепом.

То, что Хуцут не погибает - это прекрасно (хотя дальше ясно, что погибает)), но когда ты протыкаешь шпагой выделенного противника, а на обратном движении твой гений фехтования режет своих союзников, тусующихся рядом с монстриком и агрит их на себя - это нормально?))) Я еще понимаю взмах двуручником, тут как бы кто не спрятался - пусть лежат, но сохраняться перед каждой фигней - напрягает.

Про радиус учета дистанции до твоего персонажа тоже пока ничего не сказано: когда он в группе идет, отошел вперед больше чем на "3 метра", и ведущий тебя Хуцут остановился, ждет, а другой персонаж, например, Охотник из пригорода, может утопать метров на 30 в кусты, и только речь его идет субтитрами. Телепат, видимо)

А больше всего бесит работа NPC: утром встали, повалялись, вышли на службу (4 часа), потом в кабак или еще куда пропадают, потом вечер, ночь, утро и снова 4 часа. А промотать время нельзя, только бежать до коек, которые фиг знает где.

Ну и размещение точек перехода и NPC: Рафаэль на мосту, обслуживает квест по хищению на таможне, но он локально – в городе, чтобы с ним поговорить 10 сек нужно пройти 2! загрузки. Зачем? Почему не перенести его поближе к таможне, а если он там обслуживает другие квесты, не выдать его реплику какому-нибудь стражнику со стороны таможни?

Kentarou

ну и помои
нашим бы лишь бы НАШЫ ИГРА и готовы жрать любой пятикратно переваренный кал типа этого поделия или смуты лол

Opus Magnum

Эх, ребята, зачем же вы выпускаете сырой продукт, ладно бы там были некритические баги, но у многих из инвентаря пропадают квестовые предметы и куча других серьезных багов. Как прикажете в такое играть?

