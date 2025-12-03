Отечественная "Готика" Of Ash and Steel готовится к крупнейшему обновлению с исправлением ошибок

Студия Fire & Frost поделилась подробностями о ходе работы над патчем версии 1.05 для своей ролевой игры Of Ash and Steel. Разработчики признали, что выпуск обновления задерживается из-за фундаментальных проблем с системой сохранений, но пообещали, что ожидание окупится стабильностью игры.

Как сообщили авторы, текущая система сохранений оказалась «очень хрупкой», что приводило к дублированию предметов, их исчезновению и даже клонированию NPC. Чтобы решить эту задачу, к работе были привлечены сторонние опытные специалисты. Их цель — не просто починить механику, но и гарантировать, что старые сохранения игроков, наигравших десятки часов, будут корректно работать на новой версии без потери прогресса.

Параллельно ведется работа над оптимизацией потребления оперативной и видеопамяти, что должно устранить вылеты и деградацию FPS в тяжелых сценах, а также улучшить совместимость со Steam Deck в будущем. Важным нововведением патча 1.05 станет появление системной панели (консоли), с помощью которой игроки смогут самостоятельно «лечить» сломанные квесты, добавлять квестовые предметы или оживлять важных NPC, не начиная игру заново.

Ниже представлен предварительный список исправлений, которые войдут в обновление 1.05 (список может пополниться к релизу):

Квесты:

Дополнена логика работы квеста «Дело на пять минут» у персонажа Хуцут.

Хуцут больше не может погибнуть при атаке монстров по квесту «Дело на пять минут». Если он погибает от враждебных животных после сдачи квеста, задание корректно закрывается.

Дополнена логика диалогов Маджара по вопросам о Рухе.

Скорректирована награда охотника Хальда.

Поправлена логика в квесте «Отбросы общества» при диалоге с Паскалем и Шай.

Исправлен диалоговый блок Короделиуса по поводу Лепестника, а также динамическая задача по созданию супер-зелья.

При лучшем исходе с голодными лесорубами Аким теперь выдаёт верную награду.

Поправлено имя свинки Стипе.

Дополнена логика Иржи по квесту Банкира.

Исправлена ошибка с мешочками Лиса.

Поправлены награды в квестах: «Лучшая закуска в мире», «Шкуры для Густава», «Состязания охотников».

Поправлено условие у Брока по квесту, когда урчит живот.

Исправлен диалог с Горчицей.

Поправлена логика квеста «Горячие булочки Тибора».

Устранена невозможность атаковать культистов в пещере.

Геймплей:

Исправлен свап предметов экипировки (смена слотов больше не приводит к дубликации).

Исправлена возможность смены стоек в момент доставания оружия без навыка.

Арбалеты снова работают корректно.

Сумма штрафа временно снижена на 75%.

NPC теперь адекватно реагируют на кражу (нападают или зовут стражу).

В городе добавлена детализированная карта-стенд.

Страже добавлен вражеский тег бандитов.

Исправлен путь к сохранениям Steam Cloud.

Поправлен коллайдер рядом с домом Нереста, мешавший запрыгнуть на камень.

Исправлено автоматическое применение факела при покупке у торговцев (используемый факел теперь не гаснет после загрузки).

Поправлен урон от выстрелов в голову для луков и арбалетов.

Прочность отмычек увеличена в два раза.

Добавлен цикл анимации после рыбалки.

Хранилище и стойки оружия теперь корректно сохраняют предметы.

Исправлен урон от кровотечения, наносимый монстрами.

Выход из Бурмы теперь корректно подгружает внешние слои города.

Спутники теперь отходят от игрока, если подойти к ним вплотную (для избежания застревания в узких проходах).

Интерфейс (UI/UX) и другое:

Пробел (SpaceBar) позволяет поставить катсцену на паузу.

Добавлено отображение урона от кровотечения у противников.

Дополнена логика в торговле: пустые слоты сдвигаются.

Обновлен HUD здоровья: убрана отметка усталости (теперь за нее отвечает жажда).

Поправлено отображение стрел в боевом режиме.

Записки с доски объявлений снимаются кликом мыши.

Чужие предметы теперь отмечены красным цветом.

Звуковой файл завершения боя перенесен в категорию боевой музыки.

Поправлена локализация слова «лопата» на разных языках.

Как сообщается, после выхода обновления 1.5 команда автором сможет выпускать патчи гораздо быстрее. К тому моменту, система сохранений будет менее чувствительна к апдейтам.