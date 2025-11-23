ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 159 оценок

Раскрыта цена Of Ash and Steel - российской RPG в духе "Готики" и "Ведьмака"

Simple Jack Simple Jack

Российская студия Fire & Frost назвала цену Of Ash and Steel — RPG, вдохновленной «Готикой» и «Ведьмаком». В нашем регионе стоимость составит 949 рублей.

В игре будет озвучка, субтитры и интерфейс на русском языке. Релиз ожидается 24 ноября 2025-го в 18:00 МСК.

Карта с временем релиза Of Ash and Steel в разных регионах
Карта с временем релиза Of Ash and Steel в разных регионах

Of Ash and Steel отправит геймеров на далекий фэнтезийный остров, где им предстоит выживать, сражаясь, охотясь, воруя, создавая оружие и броню, а также прокачивая героя и занимаясь другими вещами.

Источник  
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
DezkQ

Релизить в ПН, это ток наши могли догадаться...

2
Alex40001

тсссс... а то на воскресенье перенесут на 12 часов ночи)

Negih

А кто играл в последнюю версию демки, жрачку и боёвку поправили (ему жрать хотелось каждые 5 минут, а боёвка бла не очень отзывчивой и можно было всех закликать сильным ударом)?

А ещё там можно было заманивать мобов в воду (точнее самому в неё заходить) и просто дубасить их из "ручейка".

hpi

Это и есть суть готики.