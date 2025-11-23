Раскрыта цена Of Ash and Steel - российской RPG в духе "Готики" и "Ведьмака"

Российская студия Fire & Frost назвала цену Of Ash and Steel — RPG, вдохновленной «Готикой» и «Ведьмаком». В нашем регионе стоимость составит 949 рублей.
В игре будет озвучка, субтитры и интерфейс на русском языке. Релиз ожидается 24 ноября 2025-го в 18:00 МСК.
Of Ash and Steel отправит геймеров на далекий фэнтезийный остров, где им предстоит выживать, сражаясь, охотясь, воруя, создавая оружие и броню, а также прокачивая героя и занимаясь другими вещами.
Релизить в ПН, это ток наши могли догадаться...
тсссс... а то на воскресенье перенесут на 12 часов ночи)
А кто играл в последнюю версию демки, жрачку и боёвку поправили (ему жрать хотелось каждые 5 минут, а боёвка бла не очень отзывчивой и можно было всех закликать сильным ударом)?
А ещё там можно было заманивать мобов в воду (точнее самому в неё заходить) и просто дубасить их из "ручейка".
Это и есть суть готики.