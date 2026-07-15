Разработчики Of Ash and Steel выпустили дополнение к патчу 1.08 с точечной настройкой камеры и текстур

Авторы отечественного ролевого экшена из студии Fire & Frost выпустили свежий хотфикс, который развивает и дополняет вышедший 9-го июля крупный патч под номером 1.08. Главным техническим новшеством этой добавки стала экспериментальная опция «Всегда полные текстуры» в разделе видеонастроек. Функция принудительно активирует максимальное качество графики на любом расстоянии, что позволяет владельцам мощных видеокарт добиться идеальной четкости, а обладателям процессоров с четырьмя гигабайтами видеопамяти — полностью избавиться от периодического размытия окружения.

Вторым важным изменением хотфикса стало внедрение независимых настроек камеры для различных режимов прохождения в меню управления. Теперь игроки могут отдельно выбирать ракурс и поведение камеры для иммерсивного и классического стилей игры. Параметры позволяют точечно отрегулировать отображение камеры во время ведения диалогов, крафта предметов или сражений в боевой системе. К примеру, полюбившийся пользователям диалоговый вид от первого лица отныне можно беспрепятственно перенести и активировать в классическом режиме.

Также разработчики провели масштабную работу над ошибками, затронувшую иммерсивный режим, где были ликвидированы внезапные прерывания бесед, тряска моделей персонажей и скорректирован диалог с Крестцом. Разработчики исправили коллизию застрявшего в скалах корабля, наладили загрузку локаций после кат-сцен и исправили реакцию городских NPC на незаконное проникновение главного героя в чужие жилые дома. Также авторы объявили о скором запуске публичного обсуждения глобального ребаланса и призвали активных фанатов присоединяться к официальному Discord-каналу для помощи в подготовке следующего полноценного патча.