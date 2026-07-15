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Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.3 518 оценок

Разработчики Of Ash and Steel выпустили дополнение к патчу 1.08 с точечной настройкой камеры и текстур

Апчхий Апчхий

Авторы отечественного ролевого экшена из студии Fire & Frost выпустили свежий хотфикс, который развивает и дополняет вышедший 9-го июля крупный патч под номером 1.08. Главным техническим новшеством этой добавки стала экспериментальная опция «Всегда полные текстуры» в разделе видеонастроек. Функция принудительно активирует максимальное качество графики на любом расстоянии, что позволяет владельцам мощных видеокарт добиться идеальной четкости, а обладателям процессоров с четырьмя гигабайтами видеопамяти — полностью избавиться от периодического размытия окружения.

Вторым важным изменением хотфикса стало внедрение независимых настроек камеры для различных режимов прохождения в меню управления. Теперь игроки могут отдельно выбирать ракурс и поведение камеры для иммерсивного и классического стилей игры. Параметры позволяют точечно отрегулировать отображение камеры во время ведения диалогов, крафта предметов или сражений в боевой системе. К примеру, полюбившийся пользователям диалоговый вид от первого лица отныне можно беспрепятственно перенести и активировать в классическом режиме.

Также разработчики провели масштабную работу над ошибками, затронувшую иммерсивный режим, где были ликвидированы внезапные прерывания бесед, тряска моделей персонажей и скорректирован диалог с Крестцом. Разработчики исправили коллизию застрявшего в скалах корабля, наладили загрузку локаций после кат-сцен и исправили реакцию городских NPC на незаконное проникновение главного героя в чужие жилые дома. Также авторы объявили о скором запуске публичного обсуждения глобального ребаланса и призвали активных фанатов присоединяться к официальному Discord-каналу для помощи в подготовке следующего полноценного патча.

Обновления 6
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Shakodzyn

Красавчики! Ждем вторую часть). Хаить игру будет только дегенерат, не игравший в нее. Достойный приемник готики.

8
Eternal Traveller

Попробовал вернуться в игру, вот сейчас вижу, что что-то наконец вырисовывается. Разрабам удачи в допиливании, ещё пару патчей и заценим.

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