Релиз российской RPG Of Ash and Steel перенесли после успеха на фестивале Steam

Студия Fire & Frost объявила о переносе выхода приключенческой RPG Of Ash and Steel, которую уже успели окрестить «российской Готикой». Изначально релиз планировался на 8 ноября, однако теперь игру стоит ждать 24 ноября.

Как отметили разработчики, решение отложить запуск связано с результатами финального тестирования — в нём обнаружили критические баги, требующие дополнительного времени для исправления.

Перенос стал следствием не провала, а наоборот — успеха демоверсии, представленной на фестивале Steam «Играм быть!». Of Ash and Steel вошла в число самых популярных проектов события, собрав более 220 000 добавлений в списки желаемого и получив массу восторженных отзывов от игроков.

Fire & Frost поблагодарила сообщество за активную поддержку и подчеркнула, что команда намерена выпустить игру «в максимально отточенном виде».