Релиз российской RPG Of Ash and Steel перенесли после успеха на фестивале Steam

Студия Fire & Frost объявила о переносе выхода приключенческой RPG Of Ash and Steel, которую уже успели окрестить «российской Готикой». Изначально релиз планировался на 8 ноября, однако теперь игру стоит ждать 24 ноября.
Как отметили разработчики, решение отложить запуск связано с результатами финального тестирования — в нём обнаружили критические баги, требующие дополнительного времени для исправления.
Перенос стал следствием не провала, а наоборот — успеха демоверсии, представленной на фестивале Steam «Играм быть!». Of Ash and Steel вошла в число самых популярных проектов события, собрав более 220 000 добавлений в списки желаемого и получив массу восторженных отзывов от игроков.
Fire & Frost поблагодарила сообщество за активную поддержку и подчеркнула, что команда намерена выпустить игру «в максимально отточенном виде».
мдээ..хреново что у нас уровень первой готики считается "успехом"..((
Уймись, хейтерок всего русского. Речь про дух готики. Та же Дрова получилась отличной. Правда разрабы не знают, что такое реклама.
почему бы и нет! Жду эту игру и готику ремейк! От этих игр покрайне мере знаешь что ждать в отличии от копи паста наподобии храма зелёной луны куска копи паста с устаревшими механиками ,тем более не доведенных нормально до ума!
Что такое "дух Готики" и почему из-за него нужно игнорировать очевидные недостатки? В "Elex" возможно тоже был "дух Готики", но разработчикам это уже не помогло.
Как бы Ash and Steel от Fire & Frost не оказалась Гoвном & Мочой. А так ждём релиза.
У демка реально годная
Им очень серьёзно с анимациями и регистрацией попадания надо поработать. А так, в принципе нормальная игра, звёзд с неба не хватает, но 3-4 вечера побегать можно. Лично я жду.
Хаа…, вчера закончил с демкой и промелькнула мысль - «навернякаперенесут, вопрос лишь на сколько», игра зашла для крохотной компании дебют вообще отличный, ламповость и уют чувствуется и по графике,геймплей и активности, побочки интересныи, оптимизон на высоте (прошу не путать свои личные ожидания и желания по предпочтению графики, Готики никогда графикой не светили, тут вполне сносно) как сами разработчики позиционируют свою игру, это дань классики 2000х, золотого века игр, если принять игру как она есть, много приятных часов она подарит!😉
Третья Готика, пусть и была забагованной и разработчики выпустили её сырой, считалась очень графонистой для 2006 года. Уровень Oblivion, не меньше.
Ну типо да. Но толку то от этой графики если игра калом получилась.
Очередное дерьмо от " российских разработчиков" Мимо
и это хорошо!
Да-да, игры переносят из-за успеха
А че бы нет? Наверняка они посмотрели отзывы и претензии и нужно время чтоб их поправить, а может и что то добавить или убрать придется.
По этому скрину ..
сразу вторая готика вспомнилась )
Правильно, допиливайте сразу, а не после релиза.
Ну не беда. Один два переноса по нынешним временам это нормально.