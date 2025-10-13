ЧАТ ИГРЫ
Of Ash and Steel 06.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 130 оценок

"Российская Готика" Of Ash and Steel выйдет 6 ноября - демо уже доступна в Steam

butcher69 butcher69

Фэнтезийная RPG с открытым миром Of Ash and Steel выйдет на PC через Steam и GOG 6 ноября, как объявили издатель tinyBuild и студия Fire & Frost. Игроки уже могут опробовать демо-версию, доступную в рамках Steam "Играм быть".

В Of Ash and Steel вы возьмёте на себя роль Тристана, картографа, случайно втянутого в вихрь событий, способных изменить судьбу острова Грейшафт. Вместо привычных квестовых маркеров вас ждут вдумчивое исследование, открытия и решения, влияющие на сюжет. Каждый шаг и разговор открывают новые возможности, а не ведут по заранее намеченному пути.

Демо позволяет пройти первые часы игры и испытать себя в Arena Master Mode — особом режиме для тех, кто ищет испытаний. Здесь можно проверить свои навыки в серии напряжённых сражений, заработать золото, славу и улучшить оружие, доспехи и боевые приёмы.

Мир Of Ash and Steel жесток, но полон возможностей. Игроки смогут осваивать разные типы оружия — от мощных двуручных топоров до быстрых рапир — и комбинировать боевые стойки для создания уникального стиля боя. Система крафта позволит создавать доспехи, зелья и еду, а удачливые искатели приключений получат шанс стать легендами Грейшафта.

Of Ash and Steel обещает вернуть игрокам чувство настоящего приключения — когда не карта указывает путь, а любопытство.

47
23
Комментарии:  23
kuvladim

ужас

21
J a r v i s

А я помню этот кошмар, как то мелькала эта фигня на сайте))

17
borsic

Это не для тебя и не для таких как ты, уходи и никогда больше не возвращайся, тебе тут не рады.

28
J a r v i s borsic

Не плачь, кто тебя обидел сынок?))

14
BrokVud borsic

Вспомнилось))

1
borsic

Наконец-то, ну можно и купить.

16
A E

похоже от плейтеста демо ничем не отличается.. :(

6
Примарис

Году эдак в 2009 может быть смотрелась неплохо.

6
Ekaterina2009

играла когда то на тесте, ужас полный, опоздали они с релизом лет на 20 минимум

5
HellowRainbow

Так написано же, Готика. Можемповторить

1
Ekaterina2009 HellowRainbow

готика более приятная игра, особенно бета ремейка когда давали рулить, даже Risen лучше

2
Ольга Бузова

Росийская готика без руского языка

4
pckot01

А где не российская готика? Ещё в прошлом году орали во всех новостях - скоро выйдет. Уже год прошёл и слухи умолкли, и про игру стали забывать

3
Vurdalak

ну хз хз

2
Goodvini

Оптимизация будет отстойная, у нас не могут выпустить иначе)

2
vzglydizugla

у вас это где? За последние лет 5 единицы в мире смогли в оптимизацию, и то с огрехами.

2
