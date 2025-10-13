"Российская Готика" Of Ash and Steel выйдет 6 ноября - демо уже доступна в Steam

Фэнтезийная RPG с открытым миром Of Ash and Steel выйдет на PC через Steam и GOG 6 ноября, как объявили издатель tinyBuild и студия Fire & Frost. Игроки уже могут опробовать демо-версию, доступную в рамках Steam "Играм быть".
В Of Ash and Steel вы возьмёте на себя роль Тристана, картографа, случайно втянутого в вихрь событий, способных изменить судьбу острова Грейшафт. Вместо привычных квестовых маркеров вас ждут вдумчивое исследование, открытия и решения, влияющие на сюжет. Каждый шаг и разговор открывают новые возможности, а не ведут по заранее намеченному пути.
Демо позволяет пройти первые часы игры и испытать себя в Arena Master Mode — особом режиме для тех, кто ищет испытаний. Здесь можно проверить свои навыки в серии напряжённых сражений, заработать золото, славу и улучшить оружие, доспехи и боевые приёмы.
Мир Of Ash and Steel жесток, но полон возможностей. Игроки смогут осваивать разные типы оружия — от мощных двуручных топоров до быстрых рапир — и комбинировать боевые стойки для создания уникального стиля боя. Система крафта позволит создавать доспехи, зелья и еду, а удачливые искатели приключений получат шанс стать легендами Грейшафта.
Of Ash and Steel обещает вернуть игрокам чувство настоящего приключения — когда не карта указывает путь, а любопытство.
ужас
А я помню этот кошмар, как то мелькала эта фигня на сайте))
Это не для тебя и не для таких как ты, уходи и никогда больше не возвращайся, тебе тут не рады.
Не плачь, кто тебя обидел сынок?))
Вспомнилось))
Наконец-то, ну можно и купить.
похоже от плейтеста демо ничем не отличается.. :(
Году эдак в 2009 может быть смотрелась неплохо.
играла когда то на тесте, ужас полный, опоздали они с релизом лет на 20 минимум
Так написано же, Готика. Можемповторить
готика более приятная игра, особенно бета ремейка когда давали рулить, даже Risen лучше
Росийская готика без руского языка
А где не российская готика? Ещё в прошлом году орали во всех новостях - скоро выйдет. Уже год прошёл и слухи умолкли, и про игру стали забывать
ну хз хз
Оптимизация будет отстойная, у нас не могут выпустить иначе)
у вас это где? За последние лет 5 единицы в мире смогли в оптимизацию, и то с огрехами.