"Российская Готика" Of Ash and Steel выйдет 6 ноября - демо уже доступна в Steam

Фэнтезийная RPG с открытым миром Of Ash and Steel выйдет на PC через Steam и GOG 6 ноября, как объявили издатель tinyBuild и студия Fire & Frost. Игроки уже могут опробовать демо-версию, доступную в рамках Steam "Играм быть".

В Of Ash and Steel вы возьмёте на себя роль Тристана, картографа, случайно втянутого в вихрь событий, способных изменить судьбу острова Грейшафт. Вместо привычных квестовых маркеров вас ждут вдумчивое исследование, открытия и решения, влияющие на сюжет. Каждый шаг и разговор открывают новые возможности, а не ведут по заранее намеченному пути.

Демо позволяет пройти первые часы игры и испытать себя в Arena Master Mode — особом режиме для тех, кто ищет испытаний. Здесь можно проверить свои навыки в серии напряжённых сражений, заработать золото, славу и улучшить оружие, доспехи и боевые приёмы.

Мир Of Ash and Steel жесток, но полон возможностей. Игроки смогут осваивать разные типы оружия — от мощных двуручных топоров до быстрых рапир — и комбинировать боевые стойки для создания уникального стиля боя. Система крафта позволит создавать доспехи, зелья и еду, а удачливые искатели приключений получат шанс стать легендами Грейшафта.

Of Ash and Steel обещает вернуть игрокам чувство настоящего приключения — когда не карта указывает путь, а любопытство.