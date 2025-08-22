ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Of Ash and Steel 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 120 оценок

Российские разработчики во время Gamescom 2025 показали новый трейлер Of Ash and Steel с разбором боевых механик

Gutsz Gutsz

На выставке Gamescom в рамках шоу Find Your Next Game издательство tinyBuild и студия Fire & Frost Studios представили новый геймплейный трейлер своей грядущей ролевой игры с открытым миром Of Ash & Steel. Ролик глубже погружает в мир игры, раскрывая детали сюжета, крафта и, что самое главное, боевой системы.

В Of Ash and Steel игрокам предстоит исследовать остров Грейшафт в роли картографа по имени Тристан, который волею судеб становится авантюристом. Главная особенность, которую подчеркивают разработчики, — это то, что герой не рождается легендой, а становится ей. Игрокам предстоит пройти путь от простого искателя приключений до могущественного воина, оттачивая боевые навыки, открывая древние мистические силы и заключая союзы с различными фракциями.

Одной из ключевых особенностей станет отсутствие квестовых маркеров. Чтобы находить задания и продвигаться по сюжету, нужно будет внимательно слушать диалоги и исследовать мир, который, по словам создателей, полон скрытых сокровищ, историй и испытаний.

Боевая система потребует от игроков мастерского владения оружием и способностями. Также в игре будут представлены различные фракции, к которым можно будет присоединиться, например, Орден Семи или Свободные Охотники, и три конкурирующих гильдии, что повлияет на прохождение.

Релиз Of Ash and Steel запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (в Steam), где ее уже можно добавить в список желаемого.

19
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mirii

Лицевая анимация и анимация в целом прямиком из 2010. Пока смотрел чуть не блюванул

5
Саша Борцов
4
borsic

Как хорошо что никто никого не заставляет играть, а ты в целом язва тебе по постам вообще ничё не нравится.

1
Mirii borsic

Так и есть я правда в это играть не буду максимум поржу с того, что сдеалали. Обзавелся фанатом. Если не делают нормального, что поделать? Радоваться тому, что созадали в целом? Нет уже, спасибо! Я лучше напишу как есть. Если ты любишь радоваться дерьму — твое право, я же не останусь в стороне и напишу как есть, если продукт тот еще кал. Про хорошее мало, что пишу, если там и так все хорошо. Смысл, если продукт и так хороший. Радоваться, что и так хорошо, не вижу в этом смысла. И читать стоило лучше. Я в своих коментариях так же привожу примеры хороших разбраоток, игру и продуктов. Но видать ты вычлинил только, то, что тебя интресовало или глянул выборочно несколько коментов. Я придерживаюсь конструктива и объективно выражают критику к продукту, не всегда и не везде конечно ибо там и так все понятно без уточнений, что все очень плохо. В части кометах описываю проблемы того, что сделали не так.

1
sa1958

Посмотрим.

2
Alumiel

на готику смахивает немного. Будем посмотреть

PersonalBarnabas

Так ей и вдохновлялись. Точнее это и есть она ток от наших ребят. Но поиграв в демку больше ассоциация Risen 2 здорового человека, что в прочем не удивительно))