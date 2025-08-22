Российские разработчики во время Gamescom 2025 показали новый трейлер Of Ash and Steel с разбором боевых механик

На выставке Gamescom в рамках шоу Find Your Next Game издательство tinyBuild и студия Fire & Frost Studios представили новый геймплейный трейлер своей грядущей ролевой игры с открытым миром Of Ash & Steel. Ролик глубже погружает в мир игры, раскрывая детали сюжета, крафта и, что самое главное, боевой системы.
В Of Ash and Steel игрокам предстоит исследовать остров Грейшафт в роли картографа по имени Тристан, который волею судеб становится авантюристом. Главная особенность, которую подчеркивают разработчики, — это то, что герой не рождается легендой, а становится ей. Игрокам предстоит пройти путь от простого искателя приключений до могущественного воина, оттачивая боевые навыки, открывая древние мистические силы и заключая союзы с различными фракциями.
Одной из ключевых особенностей станет отсутствие квестовых маркеров. Чтобы находить задания и продвигаться по сюжету, нужно будет внимательно слушать диалоги и исследовать мир, который, по словам создателей, полон скрытых сокровищ, историй и испытаний.
Боевая система потребует от игроков мастерского владения оружием и способностями. Также в игре будут представлены различные фракции, к которым можно будет присоединиться, например, Орден Семи или Свободные Охотники, и три конкурирующих гильдии, что повлияет на прохождение.
Релиз Of Ash and Steel запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (в Steam), где ее уже можно добавить в список желаемого.
Лицевая анимация и анимация в целом прямиком из 2010. Пока смотрел чуть не блюванул
Как хорошо что никто никого не заставляет играть, а ты в целом язва тебе по постам вообще ничё не нравится.
Так и есть я правда в это играть не буду максимум поржу с того, что сдеалали. Обзавелся фанатом. Если не делают нормального, что поделать? Радоваться тому, что созадали в целом? Нет уже, спасибо! Я лучше напишу как есть. Если ты любишь радоваться дерьму — твое право, я же не останусь в стороне и напишу как есть, если продукт тот еще кал. Про хорошее мало, что пишу, если там и так все хорошо. Смысл, если продукт и так хороший. Радоваться, что и так хорошо, не вижу в этом смысла. И читать стоило лучше. Я в своих коментариях так же привожу примеры хороших разбраоток, игру и продуктов. Но видать ты вычлинил только, то, что тебя интресовало или глянул выборочно несколько коментов. Я придерживаюсь конструктива и объективно выражают критику к продукту, не всегда и не везде конечно ибо там и так все понятно без уточнений, что все очень плохо. В части кометах описываю проблемы того, что сделали не так.
Посмотрим.
на готику смахивает немного. Будем посмотреть
Так ей и вдохновлялись. Точнее это и есть она ток от наших ребят. Но поиграв в демку больше ассоциация Risen 2 здорового человека, что в прочем не удивительно))