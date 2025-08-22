Российские разработчики во время Gamescom 2025 показали новый трейлер Of Ash and Steel с разбором боевых механик

На выставке Gamescom в рамках шоу Find Your Next Game издательство tinyBuild и студия Fire & Frost Studios представили новый геймплейный трейлер своей грядущей ролевой игры с открытым миром Of Ash & Steel. Ролик глубже погружает в мир игры, раскрывая детали сюжета, крафта и, что самое главное, боевой системы.

В Of Ash and Steel игрокам предстоит исследовать остров Грейшафт в роли картографа по имени Тристан, который волею судеб становится авантюристом. Главная особенность, которую подчеркивают разработчики, — это то, что герой не рождается легендой, а становится ей. Игрокам предстоит пройти путь от простого искателя приключений до могущественного воина, оттачивая боевые навыки, открывая древние мистические силы и заключая союзы с различными фракциями.

Одной из ключевых особенностей станет отсутствие квестовых маркеров. Чтобы находить задания и продвигаться по сюжету, нужно будет внимательно слушать диалоги и исследовать мир, который, по словам создателей, полон скрытых сокровищ, историй и испытаний.

Боевая система потребует от игроков мастерского владения оружием и способностями. Также в игре будут представлены различные фракции, к которым можно будет присоединиться, например, Орден Семи или Свободные Охотники, и три конкурирующих гильдии, что повлияет на прохождение.

Релиз Of Ash and Steel запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (в Steam), где ее уже можно добавить в список желаемого.