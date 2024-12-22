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Of Ash and Steel 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7 49 оценок

Семь островов, живой мир и никаких ломающихся мечей - новые детали об отечественной ролевой игре Of Ash and Steel

Lunersun
Новости

Разработчики отечественной ролевой игры Of Ash and Steel снова ответили на вопросы игроков. Оказывается, игра не будет водить нас за ручку по сюжету — можно свободно исследовать мир и самим решать, что делать дальше. А местные NPC не просто стоят как истуканы — ночью спят, днём работают. Можно даже домой к ним забраться, только лучше это делать, когда они на работе, а не ночью.

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Нам и самим найдётся чем заняться помимо квестов. Хочешь — лови рыбу, хочешь — играй на гитаре. А ещё есть возможность купить себе какое-нибудь старое поместье и потихоньку его обустраивать. Правда, придётся ещё и защищать его от желающих отобрать — куда ж без этого.

Рассказали про размеры мира. В игре семь островов, семь богов, и даже дни недели как-то во всё это вписываются. Говорят, территория приличная, но без раздутых пустых пространств, где только и делаешь, что бродишь туда-сюда.

В игре придётся следить, чтобы персонаж не помирал с голоду и усталости, хотя потом это станет скорее способом получить бонусы перед серьёзной дракой. С боёвкой вообще занятно — есть и луки, и арбалеты. Арбалеты бьют посильнее и стрелы к ним разные, но возиться с ними дольше. А ещё звук при ударе зависит от типа брони.

Тем, кто любит действовать по-тихому, тоже будет чем заняться. Замки можно вскрывать отмычкой, а для особо сложных нужен специальный ключ. Ну а чтобы по карманам шарить, придётся играть в своеобразную мини-игру — искать ценности в девяти карманах и стараться не попасться.

В драке разрешат и грязные приёмы использовать — хоть песком в глаза кидайся, хоть ядом оружие мажь. Есть даже какие-то магические штуки, но их необязательно использовать. За преступления, кстати, накажут, причём в каждом регионе по-своему. Хотя разработчики шутят — не попадёшься, значит всё нормально.

И ещё пара мелочей — оружие и броня ломаться не будут, но их разрешат улучшать. А ещё игра вроде как нормально пойдёт даже на не самых крутых компьютерах.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
deronal

The Day Before под соусом Смуты?))

2
sapov

Не ломающиеся сечи это отсылка на щельду?

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