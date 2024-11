Состоялся анонс средневековой олд-скульной ролевой игры Of Ash and Steel

Издатель видеоигр tinyBuild объединился с независимым разработчиком Fire & Frost Studios, чтобы представить свою предстоящую игру Of Ash and Steel, захватывающую ролевую игру от третьего лица, вдохновлённую олд-скульными исследованиями и повествованием. Выход этой игры запланирован на 2025 год на ПК в Steam. Of Ash and Steel черпает вдохновение из классических фэнтезийных ролевых игр, предлагая ностальгический опыт, сочетая его с современной графикой и дизайном с обширным развитием персонажей и динамичными боями.

Of Ash and Steel переносит вас в Королевство Семи, где вы оттачиваете свои боевые навыки и создаёте союзы с теми, кого найдете на своем пути к выживанию в суровых землях. Вы начинаете как скромный искатель приключений, но у вас есть большой потенциал, чтобы стать великим героем, которого люди не забудут в ближайшее время. По сравнению со многими RPG, Of Ash and Steel не планирует вести вас за руку, так как нет маркеров квестов, которые говорят вам, куда идти. Вместо этого исследование полностью зависит от вас, и вам нужно положиться на свои инстинкты и любопытство, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Конечно, по пути вы найдете множество секретов, сокровищ и побочных квестов, которые предоставят вам много контента.

Исследуя Королевство Семи, вы сможете ощутить захватывающую атмосферу с динамической системой погоды, соответствующим саундтреком и множеством наград для тех, кто решит исследовать обширные дикие земли.