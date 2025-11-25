Состоялся выход ролевой игры Of Ash and Steel от российских разработчиков

Если вы искали новое приключение, в которое можно было бы погрузиться на долгие часы, и уже исчерпали свой список RPG, в которые стоит поиграть в 2025 году, для вас ещё одно предложение. Of Ash and Steel уже доступна на ПК в Steam и GOG.

Of Ash and Steel, — это ролевая игра от третьего лица с открытым миром, разработанная студией Fire & Frost и изданная tinyBuild. В ней мы следим за историей Тристана, картографа, который по воле судьбы оказывается вовлечённым в события, которые полностью изменят карту региона, и в частности, великого острова Грейшафт.

Никаких маркеров на карте, никакого порядка миссий: только вы, ваши навыки и огромный мир, который можно исследовать естественным образом. Of Ash and Steel осознаёт, что вдохновлена ​​классическими ролевыми играми с их сюжетом, боевыми действиями и системой принятия решений, сочетая это с современным дизайном и игровым процессом.