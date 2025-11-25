Состоялся выход ролевой игры Of Ash and Steel от российских разработчиков

Если вы искали новое приключение, в которое можно было бы погрузиться на долгие часы, и уже исчерпали свой список RPG, в которые стоит поиграть в 2025 году, для вас ещё одно предложение. Of Ash and Steel уже доступна на ПК в Steam и GOG.
Of Ash and Steel, — это ролевая игра от третьего лица с открытым миром, разработанная студией Fire & Frost и изданная tinyBuild. В ней мы следим за историей Тристана, картографа, который по воле судьбы оказывается вовлечённым в события, которые полностью изменят карту региона, и в частности, великого острова Грейшафт.
Никаких маркеров на карте, никакого порядка миссий: только вы, ваши навыки и огромный мир, который можно исследовать естественным образом. Of Ash and Steel осознаёт, что вдохновлена классическими ролевыми играми с их сюжетом, боевыми действиями и системой принятия решений, сочетая это с современным дизайном и игровым процессом.
на торрентах уже есть - надо попробовать :)
Русская озвучка в первом ролике не работает, я валяюсь.
+1 так же) Всегда удивляют такие вещи, ладно где-нибудь доп. квест в середине игры, но когда косяки прям на запуске, вообще тестировали или нет.
И ладно озвучек было бы несколько, сильно больше 2ух. А тут на тебе на родном языке.
Странно что в демке всё нормально работало
Первый ролик без звука))). А дальше качественная озвучка в исполненнии Гланца и других. Начало прикольное пока.
Гамаем в стиме)))
Зеленый магаз наше фсьо.
Потом ты же прибежишь орать про то, что "наши игры не делают!". Они даже ценник смешной сделали на фоне зарубежных релизов, но всё равно находятся такие вот люди.
Дополнения и развитие игры зависит от продаж, игра продается за символическую цену, за цену двух стаканов капучино и с контентом за сотню часов, постыдился хоть, и мог бы поддержать разработчиков которые на коленке собирали игру годы!
Вообще не против пиратства. По мне так, кто может, тот купит. Я вот точно, только комп обновлю.
мододеры вперед исправляйте лица одинаковые все чтоли братья
Выглядит неплохо, можно и залетит 👍
Цена символическая для такой игры и не поддержать наших разработчиков это будет правильно)
Первый мув без русской озвучки