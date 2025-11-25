ЧАТ ИГРЫ
Of Ash and Steel 24.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 167 оценок

Состоялся выход ролевой игры Of Ash and Steel от российских разработчиков

monk70 monk70

Если вы искали новое приключение, в которое можно было бы погрузиться на долгие часы, и уже исчерпали свой список RPG, в которые стоит поиграть в 2025 году, для вас ещё одно предложение. Of Ash and Steel уже доступна на ПК в Steam и GOG.

Of Ash and Steel, — это ролевая игра от третьего лица с открытым миром, разработанная студией Fire & Frost и изданная tinyBuild. В ней мы следим за историей Тристана, картографа, который по воле судьбы оказывается вовлечённым в события, которые полностью изменят карту региона, и в частности, великого острова Грейшафт.

Никаких маркеров на карте, никакого порядка миссий: только вы, ваши навыки и огромный мир, который можно исследовать естественным образом. Of Ash and Steel осознаёт, что вдохновлена ​​классическими ролевыми играми с их сюжетом, боевыми действиями и системой принятия решений, сочетая это с современным дизайном и игровым процессом.

Комментарии:  15
AlGen

на торрентах уже есть - надо попробовать :)

borsic

Русская озвучка в первом ролике не работает, я валяюсь.

Suveren85

+1 так же) Всегда удивляют такие вещи, ладно где-нибудь доп. квест в середине игры, но когда косяки прям на запуске, вообще тестировали или нет.

borsic Suveren85

И ладно озвучек было бы несколько, сильно больше 2ух. А тут на тебе на родном языке.

WarCraf4er

Странно что в демке всё нормально работало

Shakodzyn

Первый ролик без звука))). А дальше качественная озвучка в исполненнии Гланца и других. Начало прикольное пока.

utilizat0r

Гамаем в стиме)))

yupi90

Зеленый магаз наше фсьо.

Anglerfish yupi90

Потом ты же прибежишь орать про то, что "наши игры не делают!". Они даже ценник смешной сделали на фоне зарубежных релизов, но всё равно находятся такие вот люди.

Goodvini yupi90

Дополнения и развитие игры зависит от продаж, игра продается за символическую цену, за цену двух стаканов капучино и с контентом за сотню часов, постыдился хоть, и мог бы поддержать разработчиков которые на коленке собирали игру годы!

homakabrams

Вообще не против пиратства. По мне так, кто может, тот купит. Я вот точно, только комп обновлю.

ivav196818

мододеры вперед исправляйте лица одинаковые все чтоли братья

Stoitdentut

Выглядит неплохо, можно и залетит 👍

Goodvini

Цена символическая для такой игры и не поддержать наших разработчиков это будет правильно)

xmyr4ik

Первый мув без русской озвучки