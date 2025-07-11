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Of Ash and Steel 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.3 76 оценок

Стали известны системные требования ролевой игры от третьего лица с открытым миром Of Ash and Steel

monk70 monk70

Компания Fire & Frost опубликовала системные требования для своей новой ролевой игры Of Ash and Steel. Это захватывающая ролевая игра от третьего лица с открытым миром, работающая на движке Unreal Engine 4.

В Of Ash and Steel» игроки смогут исследовать земли некогда процветающего острова. Им также предстоит отточить боевые навыки и выжить в суровых условиях Королевства Семи. Игроки научатся постоять за себя, используя различные боевые стойки, окружение и активные навыки. Они смогут адаптировать свой стиль боя под себя — от ловкого воина с рапирой до рыцаря в тяжёлых доспехах. Или они могут создать что-то уникальное.

Чтобы играть в неё, ПК-геймерам понадобится как минимум процессор Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700.

Точная дата выхода Of Ash and Steel пока неизвестна.

17
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
sa1958

Ну вроде всё бюджетно.

4
Денис Сидоров 5

Игра на ue 4 ,а требования как на ue 5 не жирно ли для такого графония?)))

3
Кошачий комочек

чево требования там адекватные

2
A E

на gtx970 и i5 3340 пойдет на средневысоких в fhd

1
A E
3
Кореш Крешович

за такую картинку само много 635 нвидию!фар край 3 намного интересней выглядел на момент выхода а требоования намного меньше были к железу!

1
ea_tiran Кореш Крешович

ну сравни еще с рокстарами или редами… там над фариком третьим всего то работало 4 студии сотни человек и бабла под 100 лямов вбухали. Почему бы и не сравнить их с индюшатиной которую делает небольшая команда с очевидно мизирным бюджетом.

ea_tiran

Если не брать в расчет модели нпс и анимации, в целом картинка локаций неплохая.