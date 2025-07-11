Стали известны системные требования ролевой игры от третьего лица с открытым миром Of Ash and Steel

Компания Fire & Frost опубликовала системные требования для своей новой ролевой игры Of Ash and Steel. Это захватывающая ролевая игра от третьего лица с открытым миром, работающая на движке Unreal Engine 4.
В Of Ash and Steel» игроки смогут исследовать земли некогда процветающего острова. Им также предстоит отточить боевые навыки и выжить в суровых условиях Королевства Семи. Игроки научатся постоять за себя, используя различные боевые стойки, окружение и активные навыки. Они смогут адаптировать свой стиль боя под себя — от ловкого воина с рапирой до рыцаря в тяжёлых доспехах. Или они могут создать что-то уникальное.
Чтобы играть в неё, ПК-геймерам понадобится как минимум процессор Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT.
Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700.
Точная дата выхода Of Ash and Steel пока неизвестна.
Ну вроде всё бюджетно.
Игра на ue 4 ,а требования как на ue 5 не жирно ли для такого графония?)))
чево требования там адекватные
на gtx970 и i5 3340 пойдет на средневысоких в fhd
за такую картинку само много 635 нвидию!фар край 3 намного интересней выглядел на момент выхода а требоования намного меньше были к железу!
ну сравни еще с рокстарами или редами… там над фариком третьим всего то работало 4 студии сотни человек и бабла под 100 лямов вбухали. Почему бы и не сравнить их с индюшатиной которую делает небольшая команда с очевидно мизирным бюджетом.
Если не брать в расчет модели нпс и анимации, в целом картинка локаций неплохая.