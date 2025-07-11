Стали известны системные требования ролевой игры от третьего лица с открытым миром Of Ash and Steel

Компания Fire & Frost опубликовала системные требования для своей новой ролевой игры Of Ash and Steel. Это захватывающая ролевая игра от третьего лица с открытым миром, работающая на движке Unreal Engine 4.

В Of Ash and Steel» игроки смогут исследовать земли некогда процветающего острова. Им также предстоит отточить боевые навыки и выжить в суровых условиях Королевства Семи. Игроки научатся постоять за себя, используя различные боевые стойки, окружение и активные навыки. Они смогут адаптировать свой стиль боя под себя — от ловкого воина с рапирой до рыцаря в тяжёлых доспехах. Или они могут создать что-то уникальное.

Чтобы играть в неё, ПК-геймерам понадобится как минимум процессор Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700.

Точная дата выхода Of Ash and Steel пока неизвестна.