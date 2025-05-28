Стань легендой в мире без подсказок: стартовала регистрация на тестирование отечественной ролевой игры Of Ash and Steel

Издатель tinyBuild и студия Fire & Frost объявили о скором старте закрытого игрового тестирования амбициозной ролевой игры Of Ash and Steel. Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на странице проекта в Steam. В свежем трейлере разработчики показали мрачный, но чарующий мир, в котором вас ждет настоящее испытание — без привычных маркеров и навигации по квестам.

Of Ash and Steel — это ролевая игра от третьего лица в жанре action-RPG с открытым миром, вдохновлённая классикой жанра от российских разработчиков. Вас ждёт исследование опасных земель Королевства Семи, где за каждым поворотом скрываются подземелья, сокровища и смертоносные боссы. Здесь каждый шаг — это выбор, а каждое решение формирует вас как личность и влияет на мир вокруг.

Система прокачки строится на трех ветках: выживание, ремесло и война. Окружающий мир реагирует на развитие героя — от презрения к уважению. Боевая система требует тактики: три стойки боя, активные умения и возможность использовать окружение превращают каждую стычку в вызов.

Отдельного внимания заслуживает атмосфера: динамичная смена дня и ночи, звуки природы, NPC с расписанием — всё это создаёт живой мир, в который хочется погружаться. Of Ash and Steel уважает прошлое и смотрит в будущее: без автолевелинга и подсказок, но с современным интерфейсом и доступностью.

Релиз игры намечен на 2025 год.