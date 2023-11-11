Состоялся релиз полной версии ролевой игры Of Blades & Tails на ПК

Разработчик инди-игр из Варшавы Pineapple Works и соло-разработчик из Марбурга (Германия) Феликс Лаукель сообщили, что вышла полная версия их 2D-ролевой игры в пиксельной графике. Of Blades & Tails» теперь доступна для ПК в Steam и GOG. Релиз для консолей (Nintendo Switch, Xbox) запланирован на начало 2024 года, окончательные даты выпуска будут объявлены позже.

В Of Blades & Tails вы играете Рейка, умного члена племени лисиц. Цепь неудачных событий заставляет вас отправиться на поиски, имеющие жизненно важное значение для всех существ в этом мире. Вам придется покинуть свой дом и исследовать землю, собирая достаточно сил, чтобы противостоять приближающемуся злу.

Вдохновленная классикой жанра, такой как Stoneshard, Of Blades & Tails предлагает новый подход к жанру пошаговых ролевых игр, предлагая игроку более динамичный игровой процесс, ориентированный на «навыки и снаряжение». Игроки могут следовать основной истории или охотиться за сокровищами в древних руинах и загадочных подземельях. Развитие персонажа и получение мощного снаряжения играют важную роль в путешествии. Раскрывайте секреты, собирайте сокровища и побеждайте врагов. Найдите и бросьте вызов источнику этого насекомоядного бедствия.