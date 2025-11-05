Of Lies and Rain: новый VR-шутер для PS VR2 погружает в постапокалипсис

Разработчики представили релизный трейлер шутера от первого лица Of Lies and Rain, созданного эксклюзивно для PlayStation VR2. Игра погружает игроков в мрачный научно-фантастический постапокалиптический мир, балансирующий на грани реальности и цифрового пространства.

Игрокам предстоит сражаться, чтобы восстановить своё прошлое и спасти человечество от вымирания. Of Lies and Rain позиционируется как сюжетно-ориентированный проект, рассчитанный на взрослую аудиторию (рейтинг «Mature»).

В отличие от многих VR-игр, проект создавался исключительно для PS VR2, что позволяет максимально использовать возможности шлема — тактильную отдачу, отслеживание взгляда и другие функции. Точная дата релиза пока не объявлена, но трейлер демонстрирует атмосферу, в которой игроки смогут полностью погрузиться в опасный и интригующий мир игры.