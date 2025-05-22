Градостроительная стратегия Of Life and Land с симуляцией экосистемы покинула ранний доступ

Of Life and Land пробыла в раннем доступе с весны прошлого года и с тех пор успела получить 20 крупных обновлений и набрать более 80% положительных отзывов в Steam.

За это время в игре появилось:

физическая симуляция грязи и влажности;

сценарий, сфокусированный на торговле, сценарии на один город;

система образования;

замки, городские стены, ворота и башни;

множество новых зданий и два вида животных (курица, щука).

Уникальной особенностью Of Life and Land является живая природа, которая использует те же ресурсы, что и игрок. Строя поселение и изменяя ландшафт (например, вырубая леса), игрок оказывает влияние на экосистему, которая впоследствии оказывает обратное влияние на него. Игра также симулирует времена года и соответствующий рост культур, а также распорядок дня для каждого жителя.

Доступно в Steam. Присутствует русская локализация.