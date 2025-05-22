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Of Life and Land 02.04.2024
Стратегия, Симулятор, Инди, Строительство
4.5 8 оценок

Градостроительная стратегия Of Life and Land с симуляцией экосистемы покинула ранний доступ

Solstice Solstice

Of Life and Land пробыла в раннем доступе с весны прошлого года и с тех пор успела получить 20 крупных обновлений и набрать более 80% положительных отзывов в Steam.

За это время в игре появилось:

  • физическая симуляция грязи и влажности;
  • сценарий, сфокусированный на торговле, сценарии на один город;
  • система образования;
  • замки, городские стены, ворота и башни;
  • множество новых зданий и два вида животных (курица, щука).

Уникальной особенностью Of Life and Land является живая природа, которая использует те же ресурсы, что и игрок. Строя поселение и изменяя ландшафт (например, вырубая леса), игрок оказывает влияние на экосистему, которая впоследствии оказывает обратное влияние на него. Игра также симулирует времена года и соответствующий рост культур, а также распорядок дня для каждого жителя.

Доступно в Steam. Присутствует русская локализация.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex Energy

Ой, это что то для квадратных детей)

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